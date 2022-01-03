快訊

澎湖怪病元凶找到了！醫界與學界聯手發現病源是「牠」

相隔13年！母子重逢已天人永隔 新北警採DNA助團圓

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

民國98年，桃園市龜山區大棟山遭人發現一具無名白骨，警方到場採證排除他殺嫌疑，但是苦無其他證件辨識他身分，他的骨灰就這樣收埋在桃園市政府殯葬管理所。新北市警方日前透過資料分析，認為這具白骨很有可能是同年8月失蹤的張姓男子，警方透過DNA鑑定後確認身分，相隔13年，順利協助他與家人團圓。

新北市警局鑑識中心警務員蘇愷安，日前在清查13年前的白骨案時，透過資料庫發現，同年8月新北市土城區有一名張姓男子突然離家失蹤，再透過分析，研判這具白骨很有可能就是張男，於是通知張男的母親和胞兄到市警局採集檢體送驗。

透過DNA鑑定比對，最後確認該具白骨身分，果然就是失蹤了13年的張男，新北市警方協助家屬後續事宜，近日終於順利將遺骨移回家鄉安葬。

新北市警局長黃宗仁表示，DNA協尋以往是利用個案外觀特徵進行搜尋比對，但特徵會隨著時間改變，造成協尋效能受到限制，新北市警局攜手法醫研究所、社會局，聯手推動DNA科學化協尋，除了取得「DNA鑑定」及「親緣DNA鑑定」TAF認證，還購置新設備推動科學化協尋，也因此，新北市警方今年以「DNA鑑定協尋失蹤人口-點亮回家的路」這項服務，榮獲今年「第四屆政府服務獎」。

鑑識中心主任黃國政指出，這項為民服務，至今已尋獲了19名無名屍，尋獲率成長2倍，除了本案的「相隔13年」，過去更有相隔26年與19年的無名屍，都讓他們順利返家。他補充說，新設備讓分析時間縮短至90分鐘，速度快8倍，並將親緣鑑定所需人數由3人縮減至2人，大有助益。

警方呼籲，若有親人失蹤多年的家屬，絕對不要放棄任何希望，可以向警察局刑事鑑識中心請求協助採樣DNA鑑驗比對，尋人過程多一種協尋管道就會多一次機會，幫助親人早日找到回家的路。

新北市警局鑑識中心警務員蘇愷安，日前成功協助13年前的無名屍找到家屬。記者翁至成／翻攝
新北市警局鑑識中心警務員蘇愷安，日前成功協助13年前的無名屍找到家屬。記者翁至成／翻攝
新北市警局鑑識中心警務員蘇愷安（右），日前成功協助13年前的無名屍找到家屬。記者翁至成／翻攝
新北市警局鑑識中心警務員蘇愷安（右），日前成功協助13年前的無名屍找到家屬。記者翁至成／翻攝

DNA 失蹤

延伸閱讀

新北警車未開後視鏡上路遭質疑 警方自罰加強教育訓練

愛心不落人後 獅子會捐新北市府20輛電動代步車

新北市青年局掛牌成立 盼打造年輕人友善城市

新北青年局正式揭牌成立 侯友宜：讓青年安居樂業永續

相關新聞

相隔13年！母子重逢已天人永隔 新北警採DNA助團圓

民國98年，桃園市龜山區大棟山遭人發現一具無名白骨，警方到場採證排除他殺嫌疑，但是苦無其他證件辨識他身分，他的骨灰就這樣...

影／馬國海匯公司非法吸金8億 老鼠會在台招攬投資外匯

海匯國際公司疑在馬來西亞設據點，採老鼠會模式以投資外匯名義在台吸金，刑事局初估3年來獲利台幣8億元，查獲在台幹部郭姓女子...

1年取締7315件 台61線97.55K蟬連測速桿王

苗栗縣警局公布去年固定式測速照相桿取締超速違規，其中台61線西濱快速公路97.55公里處後龍鎮路段取締7315件，台13...

影／貿然開車門害死人 新北7旬婦腦出血搶救近月不治

小貨車駕駛高姓男子去年臨停路邊時，未注意車況、貿然開門，造成後方騎機車經過的老夫妻撞上後摔車，男騎士無生命危險，但他後座...

邊騎現鈔一路飄落 清潔隊員拾獲天上掉下來禮物送警局

台中市北區清潔隊隊員羅仁鴻，平常克盡職守、工作認真，有一日清掃道路時，撿到內有超過萬元現金的皮夾，第一時間趕緊送到派出所...

貨櫃車轉彎擦撞同方向機車 婦人遭輾慘死輪下

台南市學甲區今下午發生死亡車禍，一輛貨櫃車右轉時不慎擦撞同向的機車，騎機車婦人慘死輪下，警排除酒駕肇事，研判又是大車內輪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。