相隔13年！母子重逢已天人永隔 新北警採DNA助團圓

民國98年，桃園市龜山區大棟山遭人發現一具無名白骨，警方到場採證排除他殺嫌疑，但是苦無其他證件辨識他身分，他的骨灰就這樣收埋在桃園市政府殯葬管理所。新北市警方日前透過資料分析，認為這具白骨很有可能是同年8月失蹤的張姓男子，警方透過DNA鑑定後確認身分，相隔13年，順利協助他與家人團圓。

新北市警局鑑識中心警務員蘇愷安，日前在清查13年前的白骨案時，透過資料庫發現，同年8月新北市土城區有一名張姓男子突然離家失蹤，再透過分析，研判這具白骨很有可能就是張男，於是通知張男的母親和胞兄到市警局採集檢體送驗。

透過DNA鑑定比對，最後確認該具白骨身分，果然就是失蹤了13年的張男，新北市警方協助家屬後續事宜，近日終於順利將遺骨移回家鄉安葬。

新北市警局長黃宗仁表示，DNA協尋以往是利用個案外觀特徵進行搜尋比對，但特徵會隨著時間改變，造成協尋效能受到限制，新北市警局攜手法醫研究所、社會局，聯手推動DNA科學化協尋，除了取得「DNA鑑定」及「親緣DNA鑑定」TAF認證，還購置新設備推動科學化協尋，也因此，新北市警方今年以「DNA鑑定協尋失蹤人口-點亮回家的路」這項服務，榮獲今年「第四屆政府服務獎」。

鑑識中心主任黃國政指出，這項為民服務，至今已尋獲了19名無名屍，尋獲率成長2倍，除了本案的「相隔13年」，過去更有相隔26年與19年的無名屍，都讓他們順利返家。他補充說，新設備讓分析時間縮短至90分鐘，速度快8倍，並將親緣鑑定所需人數由3人縮減至2人，大有助益。