南投縣去年交通事故傷亡降新低 老人及自撞死亡占一半

受去年COVID-19疫情二、三級警戒影響，民眾減少外出，南投縣警局交通隊統計發現，車禍事故率傷亡都是近年來的新低，然而65歲以上高齡者死亡人數竟為23人，占整體死亡人數46%，全部死亡交通事故中，更有半數是當事人駕車不慎自撞所造成。

南投縣警局交安組長李安景表示，去年A1類交通事故死亡50件50人，相較前年同期死亡56人，減少6人，下降約10.7%，更比1988年最高的204人死亡，是創縣以來的最低紀錄；此外A2類受傷人數9258人，相較去年同期1萬168人，也明顯減少910人，下降約8.9%。

南投縣交通隊指出，縣內A1事故死亡率逐步下降，過去15年來，終於降到100人以下，但可能是因去年的疫情警戒，民眾減少外出，A1類交通事故死亡降至50件50人，分析主要肇事車種分別為機車發生21件最多、自小客車11件次之、小貨車7件再次之；若以主要肇事因素探討，以酒後駕車肇事發生7件最多、未注意車前狀態5件次之。

值得注意的是，死亡當事人年齡以75至79歲10人最多、60至64歲7人次之、20至24歲5人再次之；然而65歲以上高齡者死亡人數竟為23人，占整體死亡人數46%，分析與南投縣幅員廣闊，加上公共運輸設施未如鄰近都會區發達，縣民如需外出，多以自行駕車或是騎乘機車方式作為運具，使得各類交通工具數量增加，而死亡交通事故中，更有半數是當事人駕車不慎自撞所造成。

南投縣警局也憂心指出，高齡長者常以電動代步車，作為外出交通工具，對此特別利用社區老人集會活動時間，針對高齡者交通安全宣導觀念，並建議於凌晨或深夜外出時，穿著亮色系衣物或反光背心，以利其他駕駛人辨識，避免因視線不佳發生碰撞。