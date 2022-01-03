影／馬國海匯公司非法吸金8億 老鼠會在台招攬投資外匯
海匯國際公司疑在馬來西亞設據點，採老鼠會模式以投資外匯名義在台吸金，刑事局初估3年來獲利台幣8億元，查獲在台幹部郭姓女子等12人依期貨交易法、銀行法、詐欺罪嫌送辦，檢方訊後命5至30萬元交保或請回。
據調查，海匯是從2018年起吸金，去年改名為DRC，在台北市、台中市的商辦大樓租辦公室，還在北市開咖啡店，舉辦實體或線上說明會招攬投資外匯，宣稱每月獲利百分之5、年利率百分之60，誘使投資客面交或匯款至幹部帳戶。
依幹部說詞及相關帳冊，警方估計海匯在台有2萬名會員，若以最低投資1500萬美元換算，已吸金3千萬美元（約台幣8億元）。
中部1名老婦投資台幣2百萬元拿不回本金，今年初報案。刑事局偵七大隊第三隊追查，鎖定51歲郭女是在台高階幹部，去年9月拘提、通知8名幹部，12月再拘郭等4人。犯嫌多坦認拉下線投資，但否認詐騙。
警方查扣台幣現金454萬元、投資說明資料，發現幹部拉下線投資，每筆可抽取百分之2.5至百分之5佣金，目前僅1人報案，懷疑是假投資詐騙，但「挖東牆補西牆」出金，被害人尚未察覺，不過未經許可經營期貨、銀行業務仍違法。
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