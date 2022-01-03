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黑幫分子喪母板殯公祭近千人弔唁 13人未成年遭警帶回
曾為天道盟成員、綽號「小國」的吳姓男子，今天在新北市立殯儀館為他母親舉行公祭，國內各大幫派近千人弔唁，連天道盟主「鐵霸」都前往致哀，轄區海山警方不敢大意，動員大批警力搜證，其中有23人被帶回警局，包含13人未成年、6人無故攜帶刀械等。
海山警方接獲情資，「小國」今天上午將在新北市立殯儀館為他母親舉行公祭，警方考量他過去長年混跡天道盟、位高權重，勢必將吸引近千人到場，於是協請新北市刑大、保安大隊霹靂小組、少年隊及婦幼隊等單位支援，編排蒐證組、路檢盤查組、管制組、司法組及機動巡邏組，動員128名警力，對前往參加公祭人員攔查、蒐證。
海山警方強制執法，攔查逾800人，其中有3人氣焰囂張、不配合員警盤查還大聲罵警，警方依妨害公務帶回；有6人無故隨身攜帶刀械，警方依社維法帶回；另外查獲妨害自由通緝犯1人、未成年13人，當場查獲違法共23人。
海山警分局長李忠萍表示，警方絕不容許有黑道或幫派分子趁隙擾亂社會秩序，將持續以優勢警力淨化治安，打造安全居住生活環境，請民眾放心。
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