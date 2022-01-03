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新北警車未開後視鏡上路遭質疑 警方自罰加強教育訓練

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市有1名機車騎士昨晚途經林口區某OUTLET時，看見警用巡邏車行駛間未開啟後視鏡，並質疑警車轉彎未禮讓行人、車窗隔熱紙太黑。騎士事後將行車影像上傳臉書重機車友社團，引發網友正反意見討論，警方得知後決定開罰員警疏失。

林口警分局交通組長陳文雄說明，經內部調查，員警是在執行勤務時使用這輛巡邏車，由於新配發的巡邏車後視鏡會在引擎啟閉時自動開合，這輛舊款的巡邏車必須手動開啟和關閉，該員警較少駕駛舊款車型，當天一時疏忽沒開後視鏡，駛離警分局開上道路沒多久便被機車騎士遇上。

雖然員警在交通執法時，若遇到民眾有類似狀況，通常只會勸導，不會直接開罰，但警方從嚴律己，將依道路交通管理處罰條例第16條，視同設備不全或損壞不予修復，有影響行車安全顧慮，對駕駛巡邏車的員警開罰，將可處900元以上1800元以下罰鍰，並加強教育訓練，提醒行車之前務必檢視及熟悉車輛各項裝備及操作。

至於未禮讓行人，經檢視機車騎士和巡邏車的行車記錄器影像，認定員警有停等禮讓，並與行人保持安全距離，隔熱紙的顏色亦符合規定，沒有違規。

警方指出，這輛舊款巡邏車的後視鏡必須手動啟閉，員警一時疏忽忘了開。圖／警方提供
警方指出，這輛舊款巡邏車的後視鏡必須手動啟閉，員警一時疏忽忘了開。圖／警方提供
警方檢視巡邏車的行車記錄影像，認定員警有停等禮讓，並與行人保持安全距離，沒有違規。記者林昭彰／翻攝
警方檢視巡邏車的行車記錄影像，認定員警有停等禮讓，並與行人保持安全距離，沒有違規。記者林昭彰／翻攝
機車騎士發現警車未開啟後視鏡，追上前敲窗提醒，事後上傳臉書社團，引發網友正反意見討論。圖／翻攝臉書
機車騎士發現警車未開啟後視鏡，追上前敲窗提醒，事後上傳臉書社團，引發網友正反意見討論。圖／翻攝臉書

機車騎士 林口

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