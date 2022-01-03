1年取締7315件 台61線97.55K蟬連測速桿王
苗栗縣警局公布去年固定式測速照相桿取締超速違規，其中台61線西濱快速公路97.55公里處後龍鎮路段取締7315件，台13線尖豐公路24.2公里頭屋鄉路段5410件，蟬連冠、亞軍。
縣警局統計去年固定式違規超速採證照片件數，前5名依序台61線97.55公里處7315件，台13線頭屋鄉24.2公里5410件，縣道140線苑裡鎮1509件，台61線114.3公里1497件，台13線苗栗市30.3公里969件。
台61線97.55公里測速桿王，台13線24.2公里亞軍，都已經蟬連多年，警方分析台61線速限有每小時80公里、90公里之分，97.55公里處路幅寬敞筆直，也無岔路及號誌管制，速限每小時80公里，用路人容易超速行駛；第二名測速桿在頭屋鄉尖豐路、中正街口附近，因在國道1號頭屋交流道附近，限速每小時50公里，又在下坡路段，車速一時沒有轉換過來易超速。
縣警局呼籲駕駛人「10次車禍、9次快」，取締違規超速係在保護用路人安全，不是要讓民眾荷包失血，提醒務必遵守交通法令，維護自身及用路人安全，固定式測速照相桿設置地點可以上苗栗縣警局網站，點入首頁下方跑馬「測速執法點及拖吊保管場查詢」的「測速執法點」查詢，包括經度、緯度、拍攝方向、速限，及所在位置資料都有。
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