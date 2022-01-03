影／台中市民搶車位互不相讓 警用一招化解紛爭
台灣地狹人稠，停車位常一位難求，台中市北區在1日深夜，傳出有民眾因為搶一個停車位，爭執誰先誰後，爭得不可開交，第二警分局永興所獲報到場，經警員協調雙方後，同意以傳統的猜拳遊戲「剪刀石頭布」，一把定輸贏，最後由林姓男子勝出，順利停好轎車，而落敗的黃姓女子也認輸，離開現場再找其他車位。
台中市第二警分局永興所在1日晚間10時許獲報，北區學士路、德化街有停車糾紛，警員邱程煜、張正瑋前往協處，現場是開車的黃姓女子（32歲）與另外一名開車的林姓男子（37歲）因一個停車位，而互不相讓，因黃女先請親友騎機車占位，但林認為不合理，因雙方是同時發現車位。
警方調查，現場並未畫設標線，任何人都可停放，建議雙方只要協調好即可，不過雙方仍僵持不下，所以警方建議以最傳統的方式，用「剪刀石頭布」決定誰能停車，雙方聽到警方建議後，也同意以猜拳方式，解決分歧。
經猜拳後，由林姓男子勝出，而黃女也展現風度，比出「OK」手勢，與林握手言和，讓此起停車糾紛，畫下和諧的句點。
台中市第二警分局長陳家銘呼籲，民眾如以「人肉」或物品占用依法設置的「停車格」車位，已經違反道路交通管理處罰條例規定，警察機關都可依法開罰，建議民眾切勿以身試法，應依序排隊等候停車位。
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