缺錢偷資源回收場銅鐵 賊扭傷腳還痛了幾天

高雄陳姓男子疑因缺錢花用，開車到資源回收廠偷取銅類鐵器等資源回收物，還盜取他人或車內財物，得手數萬元；轄區警方小港分局獲報後，調閱比對上百支監視器畫面，終於找到陳男，前天將他通知到案，警詢後依竊盜罪送辦。

警方表示，小港警分局去年12月20日接獲吳姓女子到漢民派出所報案，稱資源回收廠4次遭不明人士竊取金錢、銅類鐵器等回收物，損失金額達到10多萬元，還有另一名李姓男子指停放在街口的貨車車門遭打開，被竊數百元。

小港警方發現兩者地點相近，不敢大意，積極調閱附近路口與店家監視器畫面偵辦。

經過警方多日鍥而不捨比對監視器畫面，鎖定陳男（38歲），不只駕駛車輛停放在案發地鬼祟四除徘徊，還有開啟他人車輛行為，極為可疑。