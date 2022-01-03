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影／貿然開車門害死人 新北7旬婦腦出血搶救近月不治

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

小貨車駕駛高姓男子去年臨停路邊時，未注意車況、貿然開門，造成後方騎機車經過的老夫妻撞上後摔車，男騎士無生命危險，但他後座的妻子卻因腦出血、頸椎骨折等重傷，送醫搶救近一個月後不治，檢方依過失致死罪嫌起訴高男。肇事畫面今天曝光，高男門才打開，機車2人當場彈飛，狀極駭人。

檢警調查，高男（62歲）去年9月11日早上近9點，駕駛小貨車從汐止往台北送貨，途中路邊停車欲下車，卻未兩段式開門，車門撞上左後方經過的機車騎士王姓老翁（81歲）與他的後座妻子（72歲）。

王翁等2人受撞擊，當場噴飛，警、消獲報趕抵，王翁右手中指開放性骨折，合併指動脈指靜脈斷裂、無名指撕裂傷，妻子則因頭部外傷顱骨骨折、腦出血、頸椎骨折等傷害，送醫急救隔月8日下午傷重不治。警詢後，依過失致死罪嫌將肇事的高男送辦。

檢方事後根據道路交通事故現場圖、行車記錄器等事證，認為高男違反道路交通安全規則第112條第5項第3款規定，汽車臨時停車或臨車，開啟或關閉車門時，應注意行人、其他車輛，並讓其先行，涉犯過失致死罪嫌，依法起訴。

小貨車駕駛高姓男子，去年9月臨停路邊時未注意後方車況、貿然開車門，當場擊落機車雙載的老夫妻，其中後座的7旬老婦搶救一個月後傷重不治；檢方依過失致死罪嫌起訴高男。記者翁至成／翻攝
小貨車駕駛高姓男子，去年9月臨停路邊時未注意後方車況、貿然開車門，當場擊落機車雙載的老夫妻，其中後座的7旬老婦搶救一個月後傷重不治；檢方依過失致死罪嫌起訴高男。記者翁至成／翻攝
小貨車駕駛高姓男子，去年9月臨停路邊時未注意後方車況、貿然開車門，當場擊落機車雙載的老夫妻，其中後座的7旬老婦搶救一個月後傷重不治；檢方依過失致死罪嫌起訴高男。記者翁至成／翻攝
小貨車駕駛高姓男子，去年9月臨停路邊時未注意後方車況、貿然開車門，當場擊落機車雙載的老夫妻，其中後座的7旬老婦搶救一個月後傷重不治；檢方依過失致死罪嫌起訴高男。記者翁至成／翻攝
小貨車駕駛高姓男子，去年9月臨停路邊時未注意後方車況、貿然開車門，當場擊落機車雙載的老夫妻，其中後座的7旬老婦搶救一個月後傷重不治；檢方依過失致死罪嫌起訴高男。記者翁至成／翻攝
小貨車駕駛高姓男子，去年9月臨停路邊時未注意後方車況、貿然開車門，當場擊落機車雙載的老夫妻，其中後座的7旬老婦搶救一個月後傷重不治；檢方依過失致死罪嫌起訴高男。記者翁至成／翻攝
小貨車駕駛高姓男子，去年9月臨停路邊時未注意後方車況、貿然開車門，當場擊落機車雙載的老夫妻，其中後座的7旬老婦搶救一個月後傷重不治；檢方依過失致死罪嫌起訴高男。記者翁至成／翻攝
小貨車駕駛高姓男子，去年9月臨停路邊時未注意後方車況、貿然開車門，當場擊落機車雙載的老夫妻，其中後座的7旬老婦搶救一個月後傷重不治；檢方依過失致死罪嫌起訴高男。記者翁至成／翻攝

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