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北埔綠世界暗夜惡火釀3蜥蜴死 疑電線走火引燃稻草導致
位於新竹縣北埔鄉的綠世界生態農場，剛迎完元旦出遊人潮，沒想到卻在今天（3日）凌晨發生大火，導致生物多樣性探索區部分遭焚毀，其中有3隻蜥蜴不幸死亡，消防人員研判電線走火可能性大，不過起火原因還待釐清。
據了解，火勢發生在凌晨3時許，先是位於展館後方倉庫起火，現場因擺放飼養動物用的稻草，因此火勢迅速擴大，隨後更延燒到前方生物多樣性探索區，館內飼養亞達伯拉象龜、變色龍、巨蜥等動物。
綠世界工作人員見火光立即報警，同時動員救火，北埔消防分隊也出動3輛救災車趕赴救火，火勢在半小時內就獲得控制，但其中有3隻鬣蜥仍不幸葬身火窟，現場被焚毀的面積約4坪大小。
新竹縣消防局表示，目前初步研判電線走火的可能性大，可能是因火花引燃稻草，才會導致火勢迅速蔓延，不過幸好未擴大，且快速控制住，目前詳細起火原因還需要釐清。
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