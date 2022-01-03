快訊

北市Omicron旅館群聚傳播 2例境外「改判本土個案」

直播／今本土+0 無死亡病例 境外25例、美國就占15例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北埔綠世界暗夜惡火釀3蜥蜴死 疑電線走火引燃稻草導致

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

位於新竹北埔鄉的綠世界生態農場，剛迎完元旦出遊人潮，沒想到卻在今天（3日）凌晨發生大火，導致生物多樣性探索區部分遭焚毀，其中有3隻蜥蜴不幸死亡，消防人員研判電線走火可能性大，不過起火原因還待釐清。

據了解，火勢發生在凌晨3時許，先是位於展館後方倉庫起火，現場因擺放飼養動物用的稻草，因此火勢迅速擴大，隨後更延燒到前方生物多樣性探索區，館內飼養亞達伯拉象龜、變色龍、巨蜥等動物。

綠世界工作人員見火光立即報警，同時動員救火，北埔消防分隊也出動3輛救災車趕赴救火，火勢在半小時內就獲得控制，但其中有3隻鬣蜥仍不幸葬身火窟，現場被焚毀的面積約4坪大小。

新竹縣消防局表示，目前初步研判電線走火的可能性大，可能是因火花引燃稻草，才會導致火勢迅速蔓延，不過幸好未擴大，且快速控制住，目前詳細起火原因還需要釐清。

北埔綠世界暗夜大火燒死蜥蜴，起火原因還有待釐清。記者巫鴻瑋／翻攝
北埔綠世界暗夜大火燒死蜥蜴，起火原因還有待釐清。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹 北埔

延伸閱讀

元旦連假首日天氣好 六福村、北埔老街人潮滿滿

日本女大生製作美術作品 遭火星引燃衣物死亡

新竹北埔170年古橋搖搖欲墜 已展開加固工程避免倒塌

台東男子企圖引燃瓦斯桶 遭警壓制偵辦

相關新聞

影／貿然開車門害死人 新北7旬婦腦出血搶救近月不治

小貨車駕駛高姓男子去年臨停路邊時，未注意車況、貿然開門，造成後方騎機車經過的老夫妻撞上後摔車，男騎士無生命危險，但他後座...

以後開紅單不再鬼畫符 新竹縣警方全面啟用電子製單

新竹縣警察局從前年開始於交通隊試辦電子開單，因成效不錯，已添購82台藍芽印表機供員警隨身攜帶，警方表示過去手寫開單因少數...

苗栗市大樓4樓火災 救出1人嚴重燒燙傷送醫

苗栗市金龍街一棟7層樓的大樓4樓今天中午12點半左右起火，消防人員人車趕到，救出屋內1名馮姓男子（26歲），他嚴重燒燙傷...

台南仁德藝術公司起火刺鼻濃煙滾滾 消防員半小時撲滅

台南市仁德區德洋路41巷中午發生工廠火警，因為刺鼻濃煙滾滾、不斷有民眾報案，消防局派遣歸仁、文賢、仁德、崇善、復興、大橋...

北埔綠世界暗夜惡火釀3蜥蜴死 疑電線走火引燃稻草導致

位於新竹縣北埔鄉的綠世界生態農場，剛迎完元旦出遊人潮，沒想到卻在今天（3日）凌晨發生大火，導致生物多樣性探索區部分遭焚毀...

台中警犬領犬員2年1任全換掉？市刑大澄清：有誤解

台中市警犬隊在去年11月修定「警犬執勤作業規定」，規定領犬員任期以兩年為限，引發外界批評，其中獸醫師關心羚就在臉書批評該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。