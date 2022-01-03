台中警犬領犬員2年1任全換掉？市刑大澄清：有誤解

台中市警犬隊在去年11月修定「警犬執勤作業規定」，規定領犬員任期以兩年為限，引發外界批評，其中獸醫師關心羚就在臉書批評該制度「獨步全球」，也有網友在PTT狂批，希望市警局撤回相關規定。

台中市刑大表示，領犬員以久任為原則，新規定是因應內部管理與新犬加入，原來8名領犬員也有5名續任，未來將滾動式修正。

台中市警犬隊在2018年3月成軍，成軍時有8隻警犬，負責偵搜檢查、偵巡爆裂物、毒品等任務。台中市刑大表示，台中警犬隊從籌備至成軍，迄今已超過4年，期間完成各項大小型活動防爆安檢及毒品查緝工作，獲得外界肯定。

台中市刑大指出，因應近期有新犬加入，加上管理目的，在去年11月間，修定領犬員遴選甄試等作業規定，其中領犬員2年為限的規定遭外界質疑，為避免外界誤解，澄清說明。

台中市刑大說，該服務年限是內部檢討考核機制，現職人員仍可參加甄選，表現良好及適任者都可留任，並無年限的規定，以去年12月完成的甄審為例，原本警犬隊的8名領犬員，在經過2階段的甄審之後，有5名領犬員留任，另外3人則是有1人資格不符、2人未錄取，而非外界所說「兩年一到，全數撤換」。

台中市刑大說，新規定是讓有興趣、有意願的同仁也可報名參加甄試，以培訓新人，並非全部汰換，藉由新舊領犬員傳承銜接以達犬隊永續運作。

另外，警犬隊現有服役7隻警犬，去年9月有新進3隻拉布拉多幼犬預作培訓，希望在有舊帶新的狀況下，讓新近領犬員快速上手，培養與警犬互動、默契。

獸醫師關心羚昨天在臉書發文，提到台中市警犬隊修訂新的內部規定，將領犬員任期規定為兩年為限，批評是「兩年就把領犬員全部換掉」的新制度「獨步全球」、「台中警犬隊隊長跟上級長官真的超棒棒」、「警政署真的可以再瞎搞啊」。