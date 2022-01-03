快訊

北市Omicron旅館群聚傳播 2例境外「改判本土個案」

直播／今本土+0 無死亡病例 境外25例、美國就占15例

闖紅燈被查出通緝犯身分 澎湖男自嘲新年回老家

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

澎湖一名洪姓男子到高雄打拚，前天下午5點多，他騎車闖紅燈被轄區警方新興分局攔下，被查出通緝犯身分。洪男稱因未收到司法文書，聽聞後自嘲「新年第一天回老家一趟也好」，警詢後依法解送。

警方表示，新興分局警備隊巡邏員警前天下午5點25分左右，巡邏經過前金區市中一路、光復二街口，發現洪男（34歲）騎機車闖紅燈。

員警上前將洪男攔下，洪立即向員警致歉，並說他在附近下班，因為餓得受不了要去買晚餐，才闖了紅燈。員警也勸告他勿搶快並注意安全，否則肇事結果往往害人害己。

隨後，警方要告發洪男時，發現他是澎湖地檢署在去年12月13日發布的詐欺通緝犯。洪男辯稱，他前年從故鄉澎湖到高雄打拚，在熱炒店擔任廚師，想從此展開新生活，原以為已經沒有和其他案件有所牽連，沒想到司法文書沒收到而遭通緝，洪男也自嘲「新年第一天回老家一趟也好」。警詢後依法將他逮捕解送歸案。

澎湖一名洪姓男子到高雄打拼，前天下午5點多，他騎車闖紅燈被轄區警方新興分局攔下，被查出通緝犯身分。記者邱奕能／翻攝
澎湖一名洪姓男子到高雄打拼，前天下午5點多，他騎車闖紅燈被轄區警方新興分局攔下，被查出通緝犯身分。記者邱奕能／翻攝
澎湖一名洪姓男子到高雄打拼，前天下午5點多，他騎車闖紅燈被轄區警方新興分局攔下，被查出通緝犯身分。記者邱奕能／翻攝
澎湖一名洪姓男子到高雄打拼，前天下午5點多，他騎車闖紅燈被轄區警方新興分局攔下，被查出通緝犯身分。記者邱奕能／翻攝

通緝 澎湖 司法

延伸閱讀

通緝犯同車女摔出車外被誤會擄人 警方逮捕查獲毒品

賴峰偉元旦升旗 宣布澎湖今年為環保年

澎湖變美麗 綠美化尖兵與環保騎士功不可沒

澎湖長照醫療資源急待提升 重建醫院資金仍缺一半

相關新聞

影／貿然開車門害死人 新北7旬婦腦出血搶救近月不治

小貨車駕駛高姓男子去年臨停路邊時，未注意車況、貿然開門，造成後方騎機車經過的老夫妻撞上後摔車，男騎士無生命危險，但他後座...

以後開紅單不再鬼畫符 新竹縣警方全面啟用電子製單

新竹縣警察局從前年開始於交通隊試辦電子開單，因成效不錯，已添購82台藍芽印表機供員警隨身攜帶，警方表示過去手寫開單因少數...

苗栗市大樓4樓火災 救出1人嚴重燒燙傷送醫

苗栗市金龍街一棟7層樓的大樓4樓今天中午12點半左右起火，消防人員人車趕到，救出屋內1名馮姓男子（26歲），他嚴重燒燙傷...

台南仁德藝術公司起火刺鼻濃煙滾滾 消防員半小時撲滅

台南市仁德區德洋路41巷中午發生工廠火警，因為刺鼻濃煙滾滾、不斷有民眾報案，消防局派遣歸仁、文賢、仁德、崇善、復興、大橋...

北埔綠世界暗夜惡火釀3蜥蜴死 疑電線走火引燃稻草導致

位於新竹縣北埔鄉的綠世界生態農場，剛迎完元旦出遊人潮，沒想到卻在今天（3日）凌晨發生大火，導致生物多樣性探索區部分遭焚毀...

台中警犬領犬員2年1任全換掉？市刑大澄清：有誤解

台中市警犬隊在去年11月修定「警犬執勤作業規定」，規定領犬員任期以兩年為限，引發外界批評，其中獸醫師關心羚就在臉書批評該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。