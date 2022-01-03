闖紅燈被查出通緝犯身分 澎湖男自嘲新年回老家

澎湖一名洪姓男子到高雄打拚，前天下午5點多，他騎車闖紅燈被轄區警方新興分局攔下，被查出通緝犯身分。洪男稱因未收到司法文書，聽聞後自嘲「新年第一天回老家一趟也好」，警詢後依法解送。

警方表示，新興分局警備隊巡邏員警前天下午5點25分左右，巡邏經過前金區市中一路、光復二街口，發現洪男（34歲）騎機車闖紅燈。

員警上前將洪男攔下，洪立即向員警致歉，並說他在附近下班，因為餓得受不了要去買晚餐，才闖了紅燈。員警也勸告他勿搶快並注意安全，否則肇事結果往往害人害己。