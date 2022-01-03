闖紅燈被查出通緝犯身分 澎湖男自嘲新年回老家
澎湖一名洪姓男子到高雄打拚，前天下午5點多，他騎車闖紅燈被轄區警方新興分局攔下，被查出通緝犯身分。洪男稱因未收到司法文書，聽聞後自嘲「新年第一天回老家一趟也好」，警詢後依法解送。
警方表示，新興分局警備隊巡邏員警前天下午5點25分左右，巡邏經過前金區市中一路、光復二街口，發現洪男（34歲）騎機車闖紅燈。
員警上前將洪男攔下，洪立即向員警致歉，並說他在附近下班，因為餓得受不了要去買晚餐，才闖了紅燈。員警也勸告他勿搶快並注意安全，否則肇事結果往往害人害己。
隨後，警方要告發洪男時，發現他是澎湖地檢署在去年12月13日發布的詐欺通緝犯。洪男辯稱，他前年從故鄉澎湖到高雄打拚，在熱炒店擔任廚師，想從此展開新生活，原以為已經沒有和其他案件有所牽連，沒想到司法文書沒收到而遭通緝，洪男也自嘲「新年第一天回老家一趟也好」。警詢後依法將他逮捕解送歸案。
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