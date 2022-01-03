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台南婦人騎機車載友人去採蔥 不慎連人帶車摔落排水溝
台南市安南區公學路5段656巷今天清晨6點多傳出機車不慎摔落排水溝，救護人車前往發現是有2名婦人共乘機車摔下溝，還好溝內無水。2人意識清楚，其中1人骨折，1人頭部血腫，都被被送上護車送醫救治。
「有機車掉落排水溝。」台南市消防局救災救護指揮中心，今天清晨6點8分接獲民眾報案，位於南市安南區公學路5段656巷內有機車摔落到排水溝內，中心派出土城分隊、安南分隊消防車及救護車3車6人前往搶救。
消防人員到場發現是68歲吳姓婦人騎機車載78歲的黃姓婦人，行經此地不慎連人帶車摔落排水溝，幸好溝內無水。消防人員檢視2女意識都清醒，但其中1人有骨折，1人後腦杓血腫。消防人員救出2女後即送台南市立安南醫院救治。
南市警三分局獲報派員到現場勘查蒐證，初步了解該2名婦女是在今天一早一起騎機車要去採蔥，不慎跌落排水溝受傷。
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