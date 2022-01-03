網路起口角相約單挑 不講武德帶雙刀揪2人圍毆遭訴

雲林縣楊姓男子在去年初因故與台中市劉姓男子起口角，雙方相約「單挑」，未料楊卻找來兩名友人，持兩把野營刀到場，在劉住居的台中市西屯區大樓大廳內，將劉毆打成傷，警方獲報到場逮捕三人，並查扣涉案野營刀，楊等三人都否認犯行，但台中地檢署認三人犯行明確，今依聚眾鬥毆罪嫌起訴。

起訴指出，雲林縣楊姓男子（35歲）在去年初，因故與台中市劉姓男子在網路起口角，雙方相約打架「定孤枝（台語：單挑）」，未料楊在去年3月23日晚間，找來台中市烏日區劉姓（33歲）、張姓男子（29歲）幫忙，並預藏2把野營刀，楊開車載兩名友人前往劉位於西屯區環中路的社區大樓。

楊姓男子先持兩把野營刀下車，劉姓男子則依約走到社區大樓的門口處，楊一看到劉，就上前徒手毆打，隨後楊的兩名友人也下車，演成三人圍毆一人的狀況，劉被打倒在地，過程中社區大樓的壓克力箱、大廳牆面、地板都有損傷，劉則是受有蜘蛛網膜下出血、頭部撕裂傷、前臂、膝部、腹部擦挫傷等傷勢。