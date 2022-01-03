8旬老太太坐公車後在街上迷路 南警熱心協助返家

82歲鐘姓老太太從台南市仁德區坐公車到北區成功路下車後迷路，坐在路邊機車上不知所措，熱心民眾發現向警方報案有老人走失，請警員協尋家人。台南市警二分局民權派出所警員到場處理，查出她身分後，順利聯絡上家屬到派出所，將老太太帶回家。

「有老太太迷路了，請警員處理。」民權派出所警員趙國君、鄭亦晉昨天下午2點多接獲民眾報案，中西區成功路有迷途老婦人。2名警員發現老太太坐於成功路路邊機車上，無法返家迷途中。老婦人表示，她早上從搭公車前來市區，於該處要搭公車返家，但不知道要如何搭公車。

警方調查，得知鐘姓老婦人設籍於台中市，但她不知道住在台南哪裡，員警先將鐘姓老太太載返所內休息，並提供熱食，詢問該老婦記憶中的住處，經抽絲剝繭查出老婦住在仁德區，與其兒子及媳婦同住。