快訊

宜花東全失守！ 房貸可合理負擔全台只剩這5區

女醫元旦領唱國歌 眼尖網友認出是「最美熱舞新娘」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

8旬老太太坐公車後在街上迷路 南警熱心協助返家

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

82歲鐘姓老太太從台南市仁德區坐公車到北區成功路下車後迷路，坐在路邊機車上不知所措，熱心民眾發現向警方報案有老人走失，請警員協尋家人。台南市警二分局民權派出所警員到場處理，查出她身分後，順利聯絡上家屬到派出所，將老太太帶回家。

「有老太太迷路了，請警員處理。」民權派出所警員趙國君、鄭亦晉昨天下午2點多接獲民眾報案，中西區成功路有迷途老婦人。2名警員發現老太太坐於成功路路邊機車上，無法返家迷途中。老婦人表示，她早上從搭公車前來市區，於該處要搭公車返家，但不知道要如何搭公車。

警方調查，得知鐘姓老婦人設籍於台中市，但她不知道住在台南哪裡，員警先將鐘姓老太太載返所內休息，並提供熱食，詢問該老婦記憶中的住處，經抽絲剝繭查出老婦住在仁德區，與其兒子及媳婦同住。

警方最後聯絡上她兒子到民權派出所，昨天出門後不知去向，現正在協尋中，感謝警方尋獲他母親，頻頻向警員道謝。

台南市82歲鐘姓老太太坐公車到北區成功路後迷路，經警員協助順利返家。記者黃宣翰／翻攝
台南市82歲鐘姓老太太坐公車到北區成功路後迷路，經警員協助順利返家。記者黃宣翰／翻攝

公車 台南 媳婦

延伸閱讀

影／台南汽車烤漆行轎車起火冒煙 鄰居發現及時報案

台南市北區護膚養生館失火 1男1女嗆灼傷急送醫

通緝犯同車女摔出車外被誤會擄人 警方逮捕查獲毒品

撞機車後棄車闖民宅連翻2圍籬 肇逃男稱「後有追兵」

相關新聞

影／桃園環保回收廠大火 回收廢棄物燃起鐵皮廠付之一炬

桃園市中壢青埔地區的一家環保工程公司今天凌晨1時29分突然大火，2層鐵皮屋工廠從1樓廠內起火，由於工廠內堆放大量回收廢棄...

8旬老太太坐公車後在街上迷路 南警熱心協助返家

82歲鐘姓老太太從台南市仁德區坐公車到北區成功路下車後迷路，坐在路邊機車上不知所措，熱心民眾發現向警方報案有老人走失，請...

影／台南汽車烤漆行轎車起火冒煙 鄰居發現及時報案

台南市安南區海中街77巷內一家汽車烤漆行今天上午8點多突然起火冒煙，消防人員和義消到場，發現一輛停放在店裡的紅色轎車起火...

墜崖登山客 遺體吊掛「回家」

桃園市政府體育局全民運動科股長卅七歲李姓男子，上月十一日獨攀中央尖山失聯，搜救十日後被空拍機發現墜落在一處斷崖，已經身亡...

元旦健行 脫隊迷路 老翁山中度寒夜

七十五歲鄭姓老翁元旦與三名山友，輕裝到海拔一八六五公尺的阿里山鄉樂野村霹靂山步道健行，疑因腳程較慢落單走錯路，困在步道下...

拆錯鋼瓶 歇業滷味店氣爆2傷

台中市一家歇業滷味店昨天上午發生氣爆，倪姓老闆娘睡夢中臉、四肢二度燒燙傷送醫，一、二樓建物滿目瘡痍；警、消初步調查，倪女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。