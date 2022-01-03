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影／台南汽車烤漆行轎車起火冒煙 鄰居發現及時報案
台南市安南區海中街77巷內一家汽車烤漆行今天上午8點多突然起火冒煙，消防人員和義消到場，發現一輛停放在店裡的紅色轎車起火，協助出水滅火，鄰居說可能是電線短路引起，但消防局表示，起火真正原因待火災調查科人員鑑定查明。
「有汽車著火了，引擎蓋冒出濃煙。」 台南市消防局救災救護指揮中心今天上午8點多，接獲民眾報案，位於安南區海中街77巷內汽車烤漆行內有汽車失火，安南消防分隊和義消馬上趕到現場，發現烤漆行內紅色轎車冒出大量白煙。
消防人員連忙拉水線進入烤漆行內，並忙著將引擎蓋打開後，請義消射水降溫，火勢約在30分鐘後控制。附近鄰居說，紅色轎車還沒重新烤漆，很可能電線短路造成汽車引擎或零件著火。台南市消防局說，這起汽車火警未造成人員受傷，至於起火真正原因待火災調查科人員鑑定釐清。
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