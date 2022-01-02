老翁阿里山步道失蹤1天終獲救 步道上「這東西」是關鍵

台南市75歲鄭姓老翁昨天元旦下午，與3名山友輕裝到海拔1865公尺的嘉義縣阿里山鄉樂野村霹靂山步道健行，與同伴失聯，走錯路迷山，未帶手機，在步道下方200公尺山林 邊坡，度過漫漫長夜，警消、嘉義林管處等共出動30多人搜尋，失蹤1天，下午順著一處路口糖果包裝紙，終於找到老翁，身體虛弱輕微失溫。

鄭姓老翁獲救身體虛弱失溫，對搜救人員詢問只能點頭、搖頭，消防局第三大隊副大隊長陳輝政說，搜救人員下午先在步道一處交叉路口發現糖果包裝紙，順路口找尋，看見疑老翁口罩鞋子等物品，經與到場兒子確認，搜救人員下切約深200公尺邊坡，終於找到鄭姓老翁。

搜救人員發現鄭姓老翁平躺地上，僅對聲音有反應，能對答，意識清楚，用捲式擔架將他救出，利用小貨車接駁，送抵聖馬爾定醫院石桌醫療站照護。搜救人員檢視鄭姓老翁背包，內有乾糧、水及糖果，至於為何走失滑落邊坡，說不清楚。鄭姓老翁兒子看到父親獲救激動，感謝搜救人員辛勞。