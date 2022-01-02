影／驚險！女童等搭船吃棒棒糖噎到 海巡人員急救化解危機

元旦連假尾聲，到屏東縣琉球鄉旅遊的旅客不少，今天下午2點，海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所執檢人員發現，10歲女童在小琉球聯營處碼頭吃棒棒糖時噎到，趕緊實施哈姆立克急救，化解危機。

第五岸巡隊指出，今下午2點，小琉球客船碼頭人來人往，突然發現女童被人潮圍住，家屬在一旁相當緊張並呼叫求救，小琉球安檢所客檢執勤人員發現後上前了解。10歲女童遭棒棒糖噎住喉嚨且有出血，情況危急，隨即站在女童身後實施哈姆立克法急救，不斷壓迫女孩腹部迫使異物咳出，女童最後將噎住咽喉的棒棒糖咳出，成功救回。

海巡人員一邊安撫女童情緒並讓其坐下休息，等待救護車送往琉球鄉衛生所就醫，經檢查無礙後，女童下午3點多與家屬搭乘客船離開。