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影／驚險！女童等搭船吃棒棒糖噎到 海巡人員急救化解危機

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

元旦連假尾聲，到屏東縣琉球鄉旅遊的旅客不少，今天下午2點，海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所執檢人員發現，10歲女童在小琉球聯營處碼頭吃棒棒糖時噎到，趕緊實施哈姆立克急救，化解危機。

第五岸巡隊指出，今下午2點，小琉球客船碼頭人來人往，突然發現女童被人潮圍住，家屬在一旁相當緊張並呼叫求救，小琉球安檢所客檢執勤人員發現後上前了解。10歲女童遭棒棒糖噎住喉嚨且有出血，情況危急，隨即站在女童身後實施哈姆立克法急救，不斷壓迫女孩腹部迫使異物咳出，女童最後將噎住咽喉的棒棒糖咳出，成功救回。

海巡人員一邊安撫女童情緒並讓其坐下休息，等待救護車送往琉球鄉衛生所就醫，經檢查無礙後，女童下午3點多與家屬搭乘客船離開。

海巡署南部分署第五岸巡隊表示，民眾若在港區或岸際發生危急狀況，撥打海巡118服務專線。

今天下午2點，海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所執檢人員發現10歲女童在小琉球聯營處碼頭吃棒棒糖噎到，實施哈姆立克急救，化解危機。圖／第五岸巡隊提供
今天下午2點，海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所執檢人員發現10歲女童在小琉球聯營處碼頭吃棒棒糖噎到，實施哈姆立克急救，化解危機。圖／第五岸巡隊提供
今天下午2點，海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所執檢人員發現10歲女童在小琉球聯營處碼頭吃棒棒糖噎到，實施哈姆立克急救，化解危機。圖／第五岸巡隊提供
今天下午2點，海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所執檢人員發現10歲女童在小琉球聯營處碼頭吃棒棒糖噎到，實施哈姆立克急救，化解危機。圖／第五岸巡隊提供
今天下午2點，海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所執檢人員發現10歲女童在小琉球聯營處碼頭吃棒棒糖噎到，實施哈姆立克急救，化解危機。圖／第五岸巡隊提供
今天下午2點，海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所執檢人員發現10歲女童在小琉球聯營處碼頭吃棒棒糖噎到，實施哈姆立克急救，化解危機。圖／第五岸巡隊提供

小琉球 海巡署 元旦連假 哈姆立克

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