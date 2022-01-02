75歲老翁阿里山步道走失 度過漫長一夜獲救

昨天元旦下午，海拔1865公尺的嘉義縣阿里山鄉樂野村霹靂山步道，75歲鄭姓男山友失聯，警方、消防局、嘉義林管處等單位出動30多人上山搜尋，一整夜無消息，上午持續搜救，下午3點24分傳來人尋獲平安好消息，鄭姓老翁未帶手機、糧食，在山林度過漫長一夜，只有輕微失溫。

鄭姓老翁獲救，因一夜未進食，身體虛弱失溫，無法言語，對搜救人員詢問只能點頭、搖頭，搜救人員下午3點10分，發現疑似鄭姓老翁口罩及鞋子等物品，經與到場兒子確認後，集結下切約200公尺處偏僻筍林小路擴大搜尋。.

下午3點18分，搜救人員發現鄭姓老翁平躺地上，身體虛弱，僅對聲音有反應，能對答，意識清楚，現場利用捲式擔架將他救出，並利用小貨車接駁，送抵聖馬爾定醫院石桌醫療站。