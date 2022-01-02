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酒後說「跟白癡坐電梯」 台南市發生11人鬥毆全被法辦

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市東區中華東路一家KTV外廣場，今天清晨5點多發生聚眾鬥毆，轄區警方到場發現兩方人馬11人在場互相叫囂後徒手互毆，執勤員警呼叫優勢警力壓制雙方氣燄帶回法辦，警詢後依聚眾鬥毆罪嫌移送南檢偵辦。

據了解，26歲吳姓男子約4名友人到東區KTV唱歌，直到今天清晨5點多結帳要返家，吳等人坐電梯時，電梯內31歲李姓男子等人乘坐，吳疑因喝得太醉，在電梯內揶揄對方說：「我跟一群白癡一起坐電梯。」

吳此話一出，雖讓李等人感到不涗，但還未發生衝突，吳到達門口後，與其他人會合，竟再說：「我剛跟一群白癡一起坐電梯。」，引起李發怒，質問吳：「你在說XX」隨即互嗆徒手鬥毆。

吳一方有4人動手，李一方有7人出手，台南市警一分局接獲民眾報後，大聲嚇令在場滋事者全數蹲下外，同時通報分局勤務指揮中心調派線上巡邏警力計16名快速抵達，以優勢警力，壓制雙方氣焰，防止事端擴大。

警方說，兩方人馬都受輕傷沒有送醫，都未提出傷害告訴。警詢後，將涉案11名男子依聚罪鬥毆罪嫌移送台南地檢署偵辦。

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台南市東區一家KTV外廣場發生聚眾鬥毆，警方將11名涉案男子依聚眾鬥毆罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市東區一家KTV外廣場發生聚眾鬥毆，警方將11名涉案男子依聚眾鬥毆罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

電梯 台南 KTV

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