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霹靂山步道7旬翁走失 途中落「這物」成意外尋獲關鍵

中央社 / 嘉義縣2日電

嘉義阿里山鄉霹靂山步道昨天發生一名75歲鄭姓老翁走失，消防局今天再度集結人力搜救，下午順著一處路口的糖果包裝紙，終於找到老翁，僅身體虛弱，隨即送下山治療。

嘉義縣消防局今天發布訊息指出，來自台南的鄭姓老翁等4人昨天利用元旦假期前往阿里山鄉樂野村霹靂山步道健行，其中3人分別行走返回登山口，直到下午一直等不到鄭姓老翁返回，報案協尋。

消防局昨天派遣阿里山、奮起湖分隊人員前往搜救，並同步通知員警、嘉義林管處人員加入搜尋，直至昨天深夜11時30分仍未發現老翁。今天上午再度集結相關人員入山搜救，也利用空拍機協助搜尋。

嘉義縣消防局第三大隊副大隊長陳輝政接受中央社記者訪問表示，搜救人員於下午3時10分左右，在步道一處交叉路口發現新穎的糖果包裝紙，便順著路口找尋，進一步看見疑似失蹤老翁的口罩及鞋子等物品，經與家屬確認後，搜救人員下切約深200公尺處的邊坡，終於找到走失的鄭姓老翁。

陳輝政指出，鄭姓老翁身體虛弱躺在地上，意識清楚，沒有失溫情況，搜救人員利用小貨車接駁至救護車送醫治療。

陳輝政說，鄭姓老翁雖然是輕裝健行，不過，被發現時，其背包內還有乾糧、水及糖果等食物，至於為何走失、滑落邊坡，鄭姓老翁一時也說不清楚。

嘉義縣阿里山鄉霹靂山步道1日發生一名75歲鄭姓老翁走失，搜尋至深夜仍未發現，消防局2日上午在頂湖自然生態園區停車場設立前進指揮站，集結相關人員再度入山搜救。圖／中央社
嘉義縣阿里山鄉霹靂山步道1日發生一名75歲鄭姓老翁走失，搜尋至深夜仍未發現，消防局2日上午在頂湖自然生態園區停車場設立前進指揮站，集結相關人員再度入山搜救。圖／中央社

嘉義 阿里山 失蹤

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