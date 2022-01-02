台南市北區護膚養生館失火 1男1女嗆灼傷急送醫

台南市北區臨安路2段1間透天厝護膚養生館，今天下午3點36分發生火災，館內不斷冒出濃煙，消防人員到場後，1男1女分別受到嗆傷與臉部燒灼傷，分別由救護車送醫治療，至於起火真正原因待火災調查科人員進一步鑑定查明。

「護膚養生館冒出濃煙！」台南市消防局救災救護中心，今天下午3點36分接獲民眾報案，位於北區臨安路2段4天透天厝失火，中心急派轄區與附近多個分隊人車前往搶救，雖然初步回報屋內人員已撤出，消防員到場發現有1男1女分受吸入嗆傷與臉部燒灼傷，由救護車送醫治療。