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台南市北區護膚養生館失火 1男1女嗆灼傷急送醫

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市北區臨安路2段1間透天厝護膚養生館，今天下午3點36分發生火災，館內不斷冒出濃煙，消防人員到場後，1男1女分別受到嗆傷與臉部燒灼傷，分別由救護車送醫治療，至於起火真正原因待火災調查科人員進一步鑑定查明。

「護膚養生館冒出濃煙！」台南市消防局救災救護中心，今天下午3點36分接獲民眾報案，位於北區臨安路2段4天透天厝失火，中心急派轄區與附近多個分隊人車前往搶救，雖然初步回報屋內人員已撤出，消防員到場發現有1男1女分受吸入嗆傷與臉部燒灼傷，由救護車送醫治療。

消防人車趕到場延伸水帶進入火場，很快撲滅屋內火勢。但逃出養生館的人員中，年約41歲胡姓女子臉部約有2％的2度燒燙傷、28歲的張姓男性則有吸入性嗆傷，鼻內有黑碳粒，救護人員給予氧氣治療，隨即由救護車送醫，2名傷者意識都清醒，沒有生命危險。

台南市北區臨安路一家護膚養生館今天下午3點多突起火冒煙，1男1女分別受到嗆傷與臉部燒灼傷送醫。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區臨安路一家護膚養生館今天下午3點多突起火冒煙，1男1女分別受到嗆傷與臉部燒灼傷送醫。記者黃宣翰／翻攝

台南 透天 火災 消防員 救護車

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