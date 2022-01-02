聽新聞
test
0:00 / 0:00
探索夢號靠泊旁女子墜海 清潔小艇及時救援
張姓女子今天下午走到基隆港東1碼頭，疑跳海尋短。當時探索夢號郵輪剛停泊在東2碼頭，郵輪的清潔小艇就近馳援，及時將她救起，送醫後脫險。
雲頂郵輪集團探索夢號因國內爆發疫情停航6個多月，去年12月31日才復航，搭載157名旅客出遊，今天近午返回基隆港。靠泊東2碼頭後，清潔小艇隨即下水作業。
今天下午1點半多，在東1碼頭工地施工的林姓男子，看到30多歲張女越過工地旁間隙，走到港邊後墜海，立即呼救。
東2管制站港警和巡邏警員呼叫警艇前往救援。探索夢號清潔小艇人員察覺有人落水，馬上駛向溺水者，拉上船後送上岸，由救護車送往衛生福利部基隆醫院救治，醫師檢查生命跡象穩定，無生命危險。落水原因由警方調查。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言