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探索夢號靠泊旁女子墜海 清潔小艇及時救援

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

張姓女子今天下午走到基隆港東1碼頭，疑跳海尋短。當時探索夢號郵輪剛停泊在東2碼頭，郵輪的清潔小艇就近馳援，及時將她救起，送醫後脫險。

雲頂郵輪集團探索夢號因國內爆發疫情停航6個多月，去年12月31日才復航，搭載157名旅客出遊，今天近午返回基隆港。靠泊東2碼頭後，清潔小艇隨即下水作業。

今天下午1點半多，在東1碼頭工地施工的林姓男子，看到30多歲張女越過工地旁間隙，走到港邊後墜海，立即呼救。

東2管制站港警和巡邏警員呼叫警艇前往救援。探索夢號清潔小艇人員察覺有人落水，馬上駛向溺水者，拉上船後送上岸，由救護車送往衛生福利部基隆醫院救治，醫師檢查生命跡象穩定，無生命危險。落水原因由警方調查。

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張姓女子今天到基隆港東1碼頭疑落海，探索夢號郵輪清潔小艇就近馳援，及時救起送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝
張姓女子今天到基隆港東1碼頭疑落海，探索夢號郵輪清潔小艇就近馳援，及時救起送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝

基隆港 碼頭 郵輪

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