75歲老翁元旦登阿里山霹靂山步道 失聯1天平安尋獲

昨天元旦下午，海拔1865公尺的嘉義縣阿里山鄉樂野村霹靂山步道，傳出75歲鄭姓男山友失聯，警方、消防局、嘉義林管處等單位出動人員上山搜尋，一整夜無消息，上午8點持續搜救，下午3點24分傳來人尋獲平安好消息。

消防局說，昨天下午2點49分，獲報阿里山鄉樂野村霹靂山步道發生1名登山客走失案件，一行4人來自台南區都是男性，分別行走返途至山下時，發現75歲鄭姓山友走失，馬上通報求救。

消防局立即派遣阿里山、奮起湖分隊，通知派出所員警搜尋，以徒步地毯式搜救，由於夜間山區氣溫遽降，半夜可能降到10度以下，救援人員與時間賽跑、漏夜搜救，到昨天深夜11點半仍未發現。