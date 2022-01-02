聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／險嚇死！ 國3聯結車衝破分隔島 女駕駛尖叫生死瞬間
國3南向73公里桃園市龍潭路段今天上午11時45分發生13輛大小輛輛連環追撞車禍，原本北上行駛國3內側的女駕駛人，行經國3北上73公里處，突然南下一輛聯結曳引車頭爆衝上內側分隔島，當時車內女駕駛大聲尖叫，宛如「生死一瞬間」，國道警方查看行車記錄器也嚇一跳。
國道警方今天下午表示，30歲余姓司機今近午時駕駛聯結車行經國3南下73公里處，疑因變換車道操作不當，緊急煞車，造成車頭鎖死向，整輛車左偏，撞破內側分隔島，一半車身橫占北上車道，由於車禍發生突然，造成北上12輛小客車閃避不及撞成一團，多車受損，幸無人受傷。
由於今天是元旦連假收假日，國道車潮湧現，國3南向73.3公里桃園市路段今天上午11時45分，發生13輛大小車輛連環追撞車禍，南北雙向一度中斷，造成沿線大塞車，北向最長回堵了5公里，國道警方立即成立緊急應變小組處理事故，至12時45分排除事故，陸續恢復雙向行駛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言