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影／險嚇死！國3聯結車衝破分隔島 女駕駛尖叫生死瞬間

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影／險嚇死！ 國3聯結車衝破分隔島 女駕駛尖叫生死瞬間

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

國3南向73公里桃園市龍潭路段今天上午11時45分發生13輛大小輛輛連環追撞車禍，原本北上行駛國3內側的女駕駛人，行經國3北上73公里處，突然南下一輛聯結曳引車頭爆衝上內側分隔島，當時車內女駕駛大聲尖叫，宛如「生死一瞬間」，國道警方查看行車記錄器也嚇一跳。

國道警方今天下午表示，30歲余姓司機今近午時駕駛聯結車行經國3南下73公里處，疑因變換車道操作不當，緊急煞車，造成車頭鎖死向，整輛車左偏，撞破內側分隔島，一半車身橫占北上車道，由於車禍發生突然，造成北上12輛小客車閃避不及撞成一團，多車受損，幸無人受傷。

由於今天是元旦連假收假日，國道車潮湧現，國3南向73.3公里桃園市路段今天上午11時45分，發生13輛大小車輛連環追撞車禍，南北雙向一度中斷，造成沿線大塞車，北向最長回堵了5公里，國道警方立即成立緊急應變小組處理事故，至12時45分排除事故，陸續恢復雙向行駛。

國3南向連結大貨車車車禍，波及北上12輛轎車追撞車禍，一度國3南北雙向大塞車。圖／國道警方提供
國3南向連結大貨車車車禍，波及北上12輛轎車追撞車禍，一度國3南北雙向大塞車。圖／國道警方提供
國3南向連結大貨車車車禍，波及北上12輛轎車追撞車禍，一度國3南北雙向大塞車。圖／國道警方提供
國3南向連結大貨車車車禍，波及北上12輛轎車追撞車禍，一度國3南北雙向大塞車。圖／國道警方提供
國3南向連結大貨車車車禍，波及北上12輛轎車追撞車禍，一度國3南北雙向大塞車。圖／國道警方提供
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