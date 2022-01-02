影／險嚇死！ 國3聯結車衝破分隔島 女駕駛尖叫生死瞬間

國3南向73公里桃園市龍潭路段今天上午11時45分發生13輛大小輛輛連環追撞車禍，原本北上行駛國3內側的女駕駛人，行經國3北上73公里處，突然南下一輛聯結曳引車頭爆衝上內側分隔島，當時車內女駕駛大聲尖叫，宛如「生死一瞬間」，國道警方查看行車記錄器也嚇一跳。

國道警方今天下午表示，30歲余姓司機今近午時駕駛聯結車行經國3南下73公里處，疑因變換車道操作不當，緊急煞車，造成車頭鎖死向，整輛車左偏，撞破內側分隔島，一半車身橫占北上車道，由於車禍發生突然，造成北上12輛小客車閃避不及撞成一團，多車受損，幸無人受傷。