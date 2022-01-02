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小貨車司機突開車門 騎士夫妻撞上倒地、妻頭部重傷亡

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

高姓男子去年9月在新北市汐止區大同路3段往台北方向，路邊停車，貿然開啟駕駛座車門，後方的機車騎士來不及反應撞上車門，人車翻覆倒地，騎士受傷，其妻子則送醫急救治近1個月，仍因顱骨骨折等傷重不治。士林地檢署依過失致死罪嫌起訴高男。

起訴指出，去年9月11日上午8時許，高男駕駛小貨車行駛在新北市汐止區大同路3段往台北方向，路邊停車後，貿然開啟駕駛座車門，在同段左後方的機車騎士王姓男子和其妻子，因為閃避不及，撞到小貨車車門，當場人車翻覆，王男右手中指開放性骨折，合併指動脈指靜脈斷裂、無名指撕裂傷，妻子則因頭部外傷顱骨骨折、腦出血、頸椎骨折等傷害，送醫急救隔月8日下午仍因傷重不治。

高男坦承在路邊停車開啟駕駛座車門，導致機車撞上車門肇事。機車騎士王男稱，當時來不及反應撞上車門，人車倒地。檢方依照醫院診斷證明、相驗屍體證明書、道路交通事故現場圖、行車記錄器等證據，證實肇事碰撞、機車翻覆等過程。

新北市政府車輛行車事故鑑定意見指出，小貨車停車開車門時未注意車道上行駛中車樣，為肇事次因。道路交通安全規則第112條第5項第3款規定，汽車臨時停車或臨車，開啟或關閉車門時，應注意行人、其他車輛，並讓其先行。

檢方認定，高男違反道路交通安全規則，貿然開啟駕駛座車門肇事，與王姓夫妻受傷、死亡結果具有相當因果關係，涉犯過失致死等罪嫌，依法起訴。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

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