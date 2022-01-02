快訊

「疑旅館群聚個案」曾接送小孩恐破口？幼兒園先停課

影／險嚇死！國3聯結車衝破分隔島 女駕駛尖叫生死瞬間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

五月天粉絲搭返鄉專車睡著 醒來遭反鎖警幫脫困

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

台中一名五月天陳姓粉絲昨天特地從台中南下高雄參加五月天演場會，結束搭返鄉專車回台中途中不慎睡著，醒來發現僅剩自己在一片黑暗中，幸好手機還有電，以手機定位所在地點並緊急報警，員警到場時現場有熱心司機協助開車門，將陳女送回派出所休息後，陳女今天上午自行搭高鐵回家。

據了解，陳女（29歲）為五月天忠實粉絲，昨天從台中獨自南下高雄參加演唱會，晚間10時許結束時搭返鄉專車回台中，途中疑似太累不小心睡著，又因坐在最後一排，司機清點車上乘客時沒有發現，陳女搭到台中又跟著客運回到高雄，今凌晨5點醒來才發現只剩自己一人被反鎖在漆黑的客運上。

陳女以手機撥打報案電話，並定位發現自己所在位置為大社區三中路一處租給大車停車的車場，警方到場持續以電話安撫陳女情緒，幸好當時有其他遊覽車司機剛返回車場，熱心幫忙打開車門，及時為陳女脫困。

仁武警分局員警送陳女先回派出所休息，陳女表示自己無大礙，可以自行搭Uber到高鐵站回台中。警方提醒，搭乘客運到外地參加演唱會，應攜伴比較保險，也應先仔細觀看乘車安全宣導影片，以便因應特殊緊急狀況。

台中市一名陳姓五月天粉絲昨南下高雄聽完演唱會，搭返鄉專車回台中，途中不慎睡著，醒來發現遭反鎖在高雄大社某車場內，報警脫困。記者陳玫伶／翻攝
台中市一名陳姓五月天粉絲昨南下高雄聽完演唱會，搭返鄉專車回台中，途中不慎睡著，醒來發現遭反鎖在高雄大社某車場內，報警脫困。記者陳玫伶／翻攝
台中市一名陳姓五月天粉絲昨南下高雄聽完演唱會，搭返鄉專車回台中，途中不慎睡著，醒來發現遭反鎖在高雄大社某車場內，報警脫困。記者陳玫伶／翻攝
台中市一名陳姓五月天粉絲昨南下高雄聽完演唱會，搭返鄉專車回台中，途中不慎睡著，醒來發現遭反鎖在高雄大社某車場內，報警脫困。記者陳玫伶／翻攝
台中市一名陳姓五月天粉絲昨南下高雄聽完演唱會，搭返鄉專車回台中，途中不慎睡著，醒來發現遭反鎖在高雄大社某車場內，報警脫困。記者陳玫伶／翻攝
台中市一名陳姓五月天粉絲昨南下高雄聽完演唱會，搭返鄉專車回台中，途中不慎睡著，醒來發現遭反鎖在高雄大社某車場內，報警脫困。記者陳玫伶／翻攝

延伸閱讀

五月天迷睡過頭 坐回高雄遭反鎖專車內警助脫困

五月天也哭了！阿信真情告白許下1承諾

唱一半爆「不速之客」 五月天罕動怒：沒揍他就不錯了

周杰倫出來了！跨年合體五月天曝天大喜訊

相關新聞

影／險嚇死！ 國3聯結車衝破分隔島 女駕駛尖叫生死瞬間

國3南向73公里桃園市龍潭路段今天上午11時45分發生13輛大小輛輛連環追撞車禍，原本北上行駛國3內側的女駕駛人，行經國...

國3南下桃園段聯結車衝破分隔島 波及北向12輛小車連環撞

30歲余姓司機今近午時駕駛聯結車行經國3南下73公里處，疑因變換車道操作不當，緊急煞車，造成車頭鎖死向，整輛車左偏，撞破內側分隔…

滷味店氣爆一瞬間畫面曝光！店門2警立衝現場救老闆

台中市北區梅亭街、永興街的滷味店在今早傳出氣爆意外，當時台中市第二警分局的兩名員警離店家外約5公尺處，正處理市府交辦單，...

國3南下聯結車肇事雙向大堵車 關西服務區稍後也塞爆

國道3號高原交流道路段中午11時許，發生聯結車與2輛自小客車碰撞事故，失控橫跨中央分隔島，釀成南北向大回堵，其中北向路段...

回家了！桃園市府「型男股長」山難 遺體今吊掛下山

桃園市政府體育局全民運動科37歲李姓「型男股長」，日前登山久未回家，後來在中央尖山斷崖發現他的遺體，山區天候差，直升機無...

小貨車司機突開車門 騎士夫妻撞上倒地、妻頭部重傷亡

高姓男子去年9月在新北市汐止區大同路3段往台北方向，路邊停車，貿然開啟駕駛座車門，後方的機車騎士來不及反應撞上車門，人車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。