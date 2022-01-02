五月天粉絲搭返鄉專車睡著 醒來遭反鎖警幫脫困

台中一名五月天陳姓粉絲昨天特地從台中南下高雄參加五月天演場會，結束搭返鄉專車回台中途中不慎睡著，醒來發現僅剩自己在一片黑暗中，幸好手機還有電，以手機定位所在地點並緊急報警，員警到場時現場有熱心司機協助開車門，將陳女送回派出所休息後，陳女今天上午自行搭高鐵回家。

據了解，陳女（29歲）為五月天忠實粉絲，昨天從台中獨自南下高雄參加演唱會，晚間10時許結束時搭返鄉專車回台中，途中疑似太累不小心睡著，又因坐在最後一排，司機清點車上乘客時沒有發現，陳女搭到台中又跟著客運回到高雄，今凌晨5點醒來才發現只剩自己一人被反鎖在漆黑的客運上。

陳女以手機撥打報案電話，並定位發現自己所在位置為大社區三中路一處租給大車停車的車場，警方到場持續以電話安撫陳女情緒，幸好當時有其他遊覽車司機剛返回車場，熱心幫忙打開車門，及時為陳女脫困。