桃園燒肉店烤爐起火濃煙竄出 1員工嗆傷送醫

桃園市桃園區一家燒肉店下午驚傳火警，疑似因2樓客人烤爐起火無法熄滅，整層樓引火燃燒，濃煙竄上3、4樓，客人及員工都及時逃出未受傷，但當時在4樓的一名男員工被濃煙包圍受困；消防人員出動雲梯車，半小時後將他救下並送醫，有輕微嗆傷但無大礙，目前火勢已經控制，詳細起火原因有待調查釐清。

消防局第一大隊桃園分隊下午1時許獲報，中正路1025號的燒肉店疑似烤爐起火，發生火警，且有一人受困，緊急出動。

消防人員下午1時7分抵達現場，在中正路口便看到濃煙竄出，到場後趕緊灌救，並出動雲梯車將受困4樓的男員工救出；男員工約於1時30分被救下，意識清楚，無明顯外傷但有遭濃煙輕微嗆傷，送醫急救中。