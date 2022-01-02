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直播／今本土+0、無死亡病例 境外增20例其中美國11例最多

桃園燒肉店烤爐起火濃煙竄出 1員工嗆傷送醫

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市桃園區一家燒肉店下午驚傳火警，疑似因2樓客人烤爐起火無法熄滅，整層樓引火燃燒，濃煙竄上3、4樓，客人及員工都及時逃出未受傷，但當時在4樓的一名男員工被濃煙包圍受困；消防人員出動雲梯車，半小時後將他救下並送醫，有輕微嗆傷但無大礙，目前火勢已經控制，詳細起火原因有待調查釐清。

消防局第一大隊桃園分隊下午1時許獲報，中正路1025號的燒肉店疑似烤爐起火，發生火警，且有一人受困，緊急出動。

消防人員下午1時7分抵達現場，在中正路口便看到濃煙竄出，到場後趕緊灌救，並出動雲梯車將受困4樓的男員工救出；男員工約於1時30分被救下，意識清楚，無明顯外傷但有遭濃煙輕微嗆傷，送醫急救中。

火勢於下午1時40分許控制。據了解，這間燒烤店已經是第4次發生火警，究竟為何頻傳火災、是否有管理疏失，有待消防局後續調查釐清。

桃園區中正路上一家燒肉店油鍋起火，一名員工受困4樓，消防人員出動雲梯車救他脫困，緊急送醫。記者楊湛華／攝影
桃園區中正路上一家燒肉店油鍋起火，一名員工受困4樓，消防人員出動雲梯車救他脫困，緊急送醫。記者楊湛華／攝影
受困男員工被救出時意識清楚，無明顯外傷，詳細情況有待送醫評估。記者楊湛華／攝影
受困男員工被救出時意識清楚，無明顯外傷，詳細情況有待送醫評估。記者楊湛華／攝影

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