載挖土機未調降高度 拖車卡住澎湖水族館景觀空橋

澎湖水族館連接抽水站的景觀空橋，一輛拖車載運挖土機今天行經時，疑未調降油壓伸縮桿，導致卡在橋下動彈不得，所幸1個小時內排除；空橋有無受損，水試所將請結構技師勘驗，再向業者求償。

澎湖白沙分局在今天上午10時38分許接獲一部拖車附載挖土機擦撞水族館陸橋的事故，所幸未傳出有人員傷亡，僅空橋磁磚部份掉落。初步調查，肇事駕駛並無酒駕，疑因吊桿過高而擦撞空橋，目前由警方測繪調查中，業者也在事發後，在1個小時內，將搖臂油壓伸縮桿卸除，順利讓怪手脫困，恢復交通順暢。

水試所澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅接受中央社記者電訪表示，澎湖水族館因平日進行海水抽換，在聯外道路興建有抽水站景觀空橋，卻沒想到，營運迄今20餘年來，在最近1個星期來，先後遭資源回收車吊臂爪鉤破碎空橋的抽水幹管，甫修繕2天，今天又遭載運挖土機貨車的吊臂撞擊陸橋卡住，導致牆面部份磁磚損毀掉落，至於空橋結構有否受損，有待結構技師作進一步的勘驗。

謝恆毅指出，水族館連接抽水站的景觀空橋，標示有限高4.5米的警示標語，籲請往來的車輛要留意，避免卡橋的事件再度發生。