快訊

國3南下桃園段聯結車衝破分隔島 波及北向12輛小車連環撞

直播／今本土+0、無死亡病例 境外增20例其中美國11例最多

載挖土機未調降高度 拖車卡住澎湖水族館景觀空橋

中央社 / 澎湖縣2日電

澎湖水族館連接抽水站的景觀空橋，一輛拖車載運挖土機今天行經時，疑未調降油壓伸縮桿，導致卡在橋下動彈不得，所幸1個小時內排除；空橋有無受損，水試所將請結構技師勘驗，再向業者求償。

澎湖白沙分局在今天上午10時38分許接獲一部拖車附載挖土機擦撞水族館陸橋的事故，所幸未傳出有人員傷亡，僅空橋磁磚部份掉落。初步調查，肇事駕駛並無酒駕，疑因吊桿過高而擦撞空橋，目前由警方測繪調查中，業者也在事發後，在1個小時內，將搖臂油壓伸縮桿卸除，順利讓怪手脫困，恢復交通順暢。

水試所澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅接受中央社記者電訪表示，澎湖水族館因平日進行海水抽換，在聯外道路興建有抽水站景觀空橋，卻沒想到，營運迄今20餘年來，在最近1個星期來，先後遭資源回收車吊臂爪鉤破碎空橋的抽水幹管，甫修繕2天，今天又遭載運挖土機貨車的吊臂撞擊陸橋卡住，導致牆面部份磁磚損毀掉落，至於空橋結構有否受損，有待結構技師作進一步的勘驗。

謝恆毅指出，水族館連接抽水站的景觀空橋，標示有限高4.5米的警示標語，籲請往來的車輛要留意，避免卡橋的事件再度發生。

延伸閱讀

周杰倫出來了！跨年合體五月天曝天大喜訊

拖車撞上平交道限高架 屏東潮州至南州站列車停駛

替施工機具戴口罩 嘉義縣環保局出大絕降空污

桃園東方窯業廠內挖土機不明原因起火 無人員傷亡

相關新聞

國3南下桃園段聯結車衝破分隔島 波及北向12輛小車連環撞

30歲余姓司機今近午時駕駛聯結車行經國3南下73公里處，疑因變換車道操作不當，緊急煞車，造成車頭鎖死向，整輛車左偏，撞破內側分隔…

滷味店氣爆一瞬間畫面曝光！店門2警立衝現場救老闆

台中市北區梅亭街、永興街的滷味店在今早傳出氣爆意外，當時台中市第二警分局的兩名員警離店家外約5公尺處，正處理市府交辦單，...

國3南下聯結車肇事雙向大堵車 關西服務區稍後也塞爆

國道3號高原交流道路段中午11時許，發生聯結車與2輛自小客車碰撞事故，失控橫跨中央分隔島，釀成南北向大回堵，其中北向路段...

回家了！桃園市府「型男股長」山難 遺體今吊掛下山

桃園市政府體育局全民運動科37歲李姓「型男股長」，日前登山久未回家，後來在中央尖山斷崖發現他的遺體，山區天候差，直升機無...

北市鄭州路、西寧北路口多功能科技執法 明日啟動

為了維護台北市道路交通秩序與安全，降低交通事故發生，北市警察局規畫在鄭州路與西寧北路口建置北市第一處「路口多功能交通違規...

網友LINE群稱要劫機攻擊台北101 民航局加強保安措施

民航局今天接獲通報，有網友在LINE群組稱要劫機並結伴攻擊台北101，目前已經加強相關保安工作，也提醒國籍航空公司留意；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。