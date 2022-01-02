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北市鄭州路、西寧北路口多功能科技執法 明日啟動

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導

為了維護台北市道路交通秩序與安全，降低交通事故發生，北市警察局規畫在鄭州路與西寧北路口建置北市第一處「路口多功能交通違規科技執法設備」，透過系統自動判斷違規行為及違規路徑，日前已完成測試及宣導，明日起正式啟用執法。

北市警察局交通大隊指出，該路口為銜接東西向重要幹道，車流量龐大，近年更為北市故事發生前三大路口，肇事原因以側撞為大宗，因此將透過科技設備取締「未依規定轉彎」、「跨越雙黃線」、「闖紅燈」、「占用機車停等區」及「車輛未停讓行人」等違規車輛。

交大說明，路口多功能科技執法設備採用AI運算辨識車種及其行經位置與時間，進而透過系統自動判斷違規行為與違規路徑，可提升違規識別率，違規行為均由員警從嚴審查，符合告發要件再做認證舉發。

北市目前已有6處地點啟用科技執法，包含高架道路偵測2處（市民高架、建國高架）、違規停車偵測4處（市府轉運站、台北車站、吳興街220巷北醫前、中山北路2段馬偕醫院前）。

檢視已啟用取締地點，去年11月取締件數與執法首月件數比較，市民高架道路違規減少217件（61％）、建國高架道路違規減少504件（73%）、市府轉運站違規減少385件（94%）、台北車站違規減少220件（48%）、吳興街220巷違規減少531件（66%）、中山北路2段違規減少73件（46%）。

依道路交通管理處罰條例規定，「未依規定轉彎」、「跨越雙黃線」可處600元以上、1800元以下罰鍰；「闖紅燈」可處1800元以上、5400元以下罰鍰；「占用機車停等區」可處900元以上、1800元以下罰鍰，「車輛未停讓行人」可處120元以上、3600元以下罰鍰。

北市警局規畫在鄭州路與西寧北路口建置本市第一處「路口多功能交通違規科技執法設備」，明日啟用。圖為占用機慢車停等區。圖／北市交大提供
北市警局規畫在鄭州路與西寧北路口建置本市第一處「路口多功能交通違規科技執法設備」，明日啟用。圖為占用機慢車停等區。圖／北市交大提供
北市警局規畫在鄭州路與西寧北路口建置本市第一處「路口多功能交通違規科技執法設備」，明日啟用。圖為跨越雙黃線。圖／北市交大提供
北市警局規畫在鄭州路與西寧北路口建置本市第一處「路口多功能交通違規科技執法設備」，明日啟用。圖為跨越雙黃線。圖／北市交大提供

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