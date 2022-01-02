國3南下聯結車肇事雙向大堵車 關西服務區稍後也塞爆

國道3號高原交流道路段中午11時許，發生聯結車與2輛自小客車碰撞事故，失控橫跨中央分隔島，釀成南北向大回堵，其中北向路段因事故前方即是關西服務區，也造成服務區進出車潮大亂，國道警方則仍在排除事故現場。

據了解，事故發生在中午11點45分，因聯結車衝破73K處的分隔島，因此南北雙向內側2車道都被肇事車占據，造成雙向嚴重回堵，其中北向關西到高原幾乎動彈不得，回堵超過5公里，不少用路人乾脆中途離開高速公路，轉進76K處的關西服務區休息。

不過因事故波及多輛車，排除時間也拉長，不少要出關西服務區繼續北上的車輛也無法順利進入主線，造成車流從北向路段一路回堵進服務區內，服務區內一度也被車潮塞爆、區內交通大亂。