快訊

國3南下桃園段聯結車衝破分隔島 波及北向12輛小車連環撞

直播／今本土+0、無死亡病例 境外增20例其中美國11例最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網友LINE群稱要劫機攻擊台北101 民航局加強保安措施

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導

台北101。 本報系資料庫
台北101。 本報系資料庫

民航局今天接獲通報，有網友在LINE群組稱要劫機並結伴攻擊台北101，目前已經加強相關保安工作，也提醒國籍航空公司留意；民航局呼籲，民眾切勿散布類似訊息，即使是惡作劇也會觸法，全案由警方偵辦中。

民航局今日上午9時30分，接獲航警局勤指中心轉台北市政府勤指中心通報，有網友於LINE群組留言要劫機並結伴攻擊台北101。航警局已將通報內容轉知台北、高雄分局及刑警大隊、安檢大隊、保安大隊知悉，並加強偵處及落實保安措施；也已請各國籍航空公司加強留意及強化保安控管措施。

民航局強調，目前已經加強相關保安工作，並提醒國籍航空公司加強注意，呼籲民眾不要散布類似訊息，即便是惡作劇也都構成違法事實。

延伸閱讀

中信動畫影片躍上台北101 昨跨年煙火前盛大播放

「台北101觀景台」元旦起全年不打烊！

飛友怒比利時少女竟飛進限航區 民航局強調無違規

華信航空高金航線1月27日首航 機位將於明日9點開賣

相關新聞

國3南向15輛大小車輛連環車禍 桃園段大塞車

國3南向73.3公里桃園市路段今天中午12時9分，發生14輛小客車及1輛大貨車連環追撞車禍，國道警察表示，其中2輛小客車...

滷味店氣爆一瞬間畫面曝光！店門2警立衝現場救老闆

台中市北區梅亭街、永興街的滷味店在今早傳出氣爆意外，當時台中市第二警分局的兩名員警離店家外約5公尺處，正處理市府交辦單，...

回家了！桃園市府「型男股長」山難 遺體今吊掛下山

桃園市政府體育局全民運動科37歲李姓「型男股長」，日前登山久未回家，後來在中央尖山斷崖發現他的遺體，山區天候差，直升機無...

北市鄭州路、西寧北路口多功能科技執法 明日啟動

為了維護台北市道路交通秩序與安全，降低交通事故發生，北市警察局規畫在鄭州路與西寧北路口建置北市第一處「路口多功能交通違規...

國3南下聯結車肇事雙向大堵車 關西服務區稍後也塞爆

國道3號高原交流道路段中午11時許，發生聯結車與2輛自小客車碰撞事故，失控橫跨中央分隔島，釀成南北向大回堵，其中北向路段...

網友LINE群稱要劫機攻擊台北101 民航局加強保安措施

民航局今天接獲通報，有網友在LINE群組稱要劫機並結伴攻擊台北101，目前已經加強相關保安工作，也提醒國籍航空公司留意；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。