網友LINE群稱要劫機攻擊台北101 民航局加強保安措施

台北101。 本報系資料庫

民航局今天接獲通報，有網友在LINE群組稱要劫機並結伴攻擊台北101，目前已經加強相關保安工作，也提醒國籍航空公司留意；民航局呼籲，民眾切勿散布類似訊息，即使是惡作劇也會觸法，全案由警方偵辦中。

民航局今日上午9時30分，接獲航警局勤指中心轉台北市政府勤指中心通報，有網友於LINE群組留言要劫機並結伴攻擊台北101。航警局已將通報內容轉知台北、高雄分局及刑警大隊、安檢大隊、保安大隊知悉，並加強偵處及落實保安措施；也已請各國籍航空公司加強留意及強化保安控管措施。

民航局強調，目前已經加強相關保安工作，並提醒國籍航空公司加強注意，呼籲民眾不要散布類似訊息，即便是惡作劇也都構成違法事實。