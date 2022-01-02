為跨年聚會闖快搶紅燈 警攔下查獲毒品通緝犯
高雄盧姓男子去年底為了開車載朋友參加跨年聚餐，結果搶快闖了紅燈，被警察攔下，發現盧男前一天被高雄地檢署通緝，是一名毒品通緝犯，盧隨即被帶回派出所，警詢後解送高雄地檢署。
32歲的盧男去年12月31日晚上8點40分左右，開車載著友人行經八德區、同愛街口，盧為了載友人到三民區參加跨年聚慧，搶快闖紅燈，被值勤的新興警分局員警攔下。
正當警方對盧男告發時，發現他是去年12月30日高雄地檢署發布的毒品通緝犯，後經警方調查，原來盧男是因為搬家緣故，未收到司法文書，立即將他帶回派出所。
只是盧男還想辯解，認為只是罰金未繳交，與員警起了爭執，還是被帶回了派出所。他跨年聚會泡湯，跨年夜也只能在派出所度過，感到相當懊悔。
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