國3南下桃園段聯結車衝破分隔島 波及北向12輛小車連環撞

30歲余姓司機今近午時駕駛聯結車行經國3南下73公里處，疑因變換車道操作不當，緊急煞車，造成車頭鎖死向，整輛車左偏，撞破內側分隔島，一半車身橫占北上車道，由於車禍發生突然，造成北上12輛小客車閃避不及撞成一團，多車受損，還好無人受傷。

國3南向73.3公里桃園市路段今天上午11時45分，發生13輛大小車輛連環追撞車禍，車禍事故發生後，國道警方立即成立緊急應變小組處理事故，由於今天是收假日，國道車潮湧現，雙向中斷，造成沿線大塞車，北向最長回堵了5公里。

桃園市消防局表示，該起車禍，現場無人受傷。國道警察表示，其中1輛聯結車橫跨中央分隔島，車頭毀損，大車占用雙向內2線車道，需要時間排除。中午12時45分大車已被拖離，路面清掃中，國道警方調查車禍肇事真正原因中。

國3南向73.3公里桃園市路段發生14輛小自客及1大貨車連環追撞車禍。記者曾增勳／翻攝 國3南向73.3公里桃園市路段發生14輛小自客及1大貨車連環追撞車禍。記者曾增勳／翻攝 國3南向73.3公里桃園市路段發生14輛小自客及1大貨車連環追撞車禍。圖／讀者提供