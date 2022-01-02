五月天迷睡過頭 坐回高雄遭反鎖專車內警助脫困
29歲陳姓女子從台中到高雄參加「五月天」演唱會，昨天在搭乘返鄉專車中睡過頭，一路跟著車子回到高雄，今天凌晨醒來發現遭反鎖受困車內。幸在警方協助下脫困，搭乘高鐵返家。
高雄市政府警察局仁武分局大社分駐所今天發布新聞稿指出，警員今天上午5時許執行巡邏勤務時獲報，有民眾遭困於遊覽車上，趕緊前往了解。
警方表示，29歲的陳姓女子為「五月天」忠實粉絲，特地從台中到高雄參加「五月天」演唱會，昨天結束時搭乘返鄉專車回台中時在途中睡著，醒來時發現車上一片寂靜黑暗，全車僅剩自己1人。
所幸陳女醒來時手機還有電力，趕快報警求助，並透過手機定位把她所在地點告訴警方。經警方通知車廠協助開啟車門，順利將陳女救出車外。
警方表示，陳姓女子脫困後，先到派出所休息，她在今天早上自行搭車前往高鐵站返回台中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言