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直播／今本土+0、無死亡病例 境外增20例其中美國11例最多

五月天迷睡過頭 坐回高雄遭反鎖專車內警助脫困

中央社 / 高雄2日電

29歲陳姓女子從台中到高雄參加「五月天」演唱會，昨天在搭乘返鄉專車中睡過頭，一路跟著車子回到高雄，今天凌晨醒來發現遭反鎖受困車內。幸在警方協助下脫困，搭乘高鐵返家。

高雄市政府警察局仁武分局大社分駐所今天發布新聞稿指出，警員今天上午5時許執行巡邏勤務時獲報，有民眾遭困於遊覽車上，趕緊前往了解。

警方表示，29歲的陳姓女子為「五月天」忠實粉絲，特地從台中到高雄參加「五月天」演唱會，昨天結束時搭乘返鄉專車回台中時在途中睡著，醒來時發現車上一片寂靜黑暗，全車僅剩自己1人。

所幸陳女醒來時手機還有電力，趕快報警求助，並透過手機定位把她所在地點告訴警方。經警方通知車廠協助開啟車門，順利將陳女救出車外。

警方表示，陳姓女子脫困後，先到派出所休息，她在今天早上自行搭車前往高鐵站返回台中。

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