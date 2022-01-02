影／台中和平山區雪地救援 女登山客跌斷小腿吊掛下山

最近高山天冷下雪，一名女子在台中市和平山區登山時踩到樹枝跌倒受傷，申請直升機因天候不佳無法順利下山，搜救人員先背她到可吊掛地點，經過高山峭壁，在冰天雪地中緩慢下降，今天早上終於申請直升機吊掛，送她就醫。

台中市消防局表示，去年12月31日早上7時30分，南投縣消防局轉報，一行2人在和平區油婆蘭營地往劍山方向1.4公里路徑上，其中羅女踩到樹枝跌倒，造成左小腿骨折，申請救援。

台中市消防局立即派遣梨山分隊出動人員3名，由分隊長王文廷帶隊前往福壽山停機坪搭直升機降落油婆蘭營地後前往，當天搜救人員與傷者接觸後評估傷者傷勢，給予包紮固定處置，後將傷者移至可吊掛地點。

空勤總隊直升機分別於3次於去年12月31日12點54分、下午3點27分及昨天1月1日12點19分申請空勤直升機起飛前往現地執行救援勤務，都因天候不佳無法執行。