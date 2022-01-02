桃園男掏空路邊皮包得手2萬 警秀關鍵證物讓他秒認栽

桃園市一名慣竊男子昨天路過超商，見外面座椅上有一個皮包，起貪念將它拿走，取走裡面的2萬多元後，將皮包丟棄在公園垃圾桶，以為天衣無縫，沒想到犯案過程被路人拍下並提供警方，只好認栽，警詢後全案依竊盜罪嫌移送法辦。

桃園警分局指出，大樹派出所昨天下午2時40分許接獲一名老婦人報案，表示自己進超商辦事，皮包放在建新街超商外座椅上，出來卻發現不見了，員警馬上趕抵現場瞭解狀況並在周邊地區訪查。

一位熱心人士當時就在超商對面的聖保祿醫院急診室入口，直接目睹一名男子拿走皮包離開，過程中以手機拍下嫌犯騎車離去身影，見警察到場便主動提供關鍵照片。

員警看到照片，馬上認出作案的疑似是過去曾犯下多項小型竊盜的葉姓男子（49歲），經巡查周邊地帶後，40分鐘內便在路邊找到騎腳踏車的葉男。

葉姓男子見警方找上門，一開始還否認身上有皮包，只有隨身的一個塑膠袋，但員警一亮出照片，便讓他當場啞口無言；葉男見實在瞞不住了，只好認栽。