快訊

國3南下桃園段聯結車衝破分隔島 波及北向12輛小車連環撞

直播／今本土+0、無死亡病例 境外增20例其中美國11例最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園男掏空路邊皮包得手2萬 警秀關鍵證物讓他秒認栽

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名慣竊男子昨天路過超商，見外面座椅上有一個皮包，起貪念將它拿走，取走裡面的2萬多元後，將皮包丟棄在公園垃圾桶，以為天衣無縫，沒想到犯案過程被路人拍下並提供警方，只好認栽，警詢後全案依竊盜罪嫌移送法辦。

桃園警分局指出，大樹派出所昨天下午2時40分許接獲一名老婦人報案，表示自己進超商辦事，皮包放在建新街超商外座椅上，出來卻發現不見了，員警馬上趕抵現場瞭解狀況並在周邊地區訪查。

一位熱心人士當時就在超商對面的聖保祿醫院急診室入口，直接目睹一名男子拿走皮包離開，過程中以手機拍下嫌犯騎車離去身影，見警察到場便主動提供關鍵照片。

員警看到照片，馬上認出作案的疑似是過去曾犯下多項小型竊盜的葉姓男子（49歲），經巡查周邊地帶後，40分鐘內便在路邊找到騎腳踏車的葉男。

葉姓男子見警方找上門，一開始還否認身上有皮包，只有隨身的一個塑膠袋，但員警一亮出照片，便讓他當場啞口無言；葉男見實在瞞不住了，只好認栽。

警方隨即在葉男身上找到2萬餘元贓款，並在他的帶領下，於500公尺外公園垃圾桶內尋獲被他丟棄的皮包，詢後全案依竊盜罪嫌將葉男移送桃園地檢署偵辦。

葉男光天化日偷走老婦人皮包，正好被民眾目擊拍下，成警方關鍵證物。記者楊湛華／翻攝
葉男光天化日偷走老婦人皮包，正好被民眾目擊拍下，成警方關鍵證物。記者楊湛華／翻攝
葉男偷走皮包後，將錢財全部取出，皮包丟棄在公園垃圾桶，一度以為計畫天衣無縫。記者楊湛華／翻攝
葉男偷走皮包後，將錢財全部取出，皮包丟棄在公園垃圾桶，一度以為計畫天衣無縫。記者楊湛華／翻攝

延伸閱讀

回家了！桃園市府「型男股長」山難 遺體今吊掛下山

台中元旦升旗洋溢「體育之光」 彰再喊第七都

元旦假期第2天 桃園大溪、角板山午後現人潮

桃園喜迎60位元旦寶寶 虎年報到盼生育率成長

相關新聞

國3南下桃園段聯結車衝破分隔島 波及北向12輛小車連環撞

30歲余姓司機今近午時駕駛聯結車行經國3南下73公里處，疑因變換車道操作不當，緊急煞車，造成車頭鎖死向，整輛車左偏，撞破內側分隔…

滷味店氣爆一瞬間畫面曝光！店門2警立衝現場救老闆

台中市北區梅亭街、永興街的滷味店在今早傳出氣爆意外，當時台中市第二警分局的兩名員警離店家外約5公尺處，正處理市府交辦單，...

國3南下聯結車肇事雙向大堵車 關西服務區稍後也塞爆

國道3號高原交流道路段中午11時許，發生聯結車與2輛自小客車碰撞事故，失控橫跨中央分隔島，釀成南北向大回堵，其中北向路段...

回家了！桃園市府「型男股長」山難 遺體今吊掛下山

桃園市政府體育局全民運動科37歲李姓「型男股長」，日前登山久未回家，後來在中央尖山斷崖發現他的遺體，山區天候差，直升機無...

五月天粉絲搭返鄉專車睡著 醒來遭反鎖警幫脫困

台中一名五月天陳姓粉絲昨天特地從台中南下高雄參加五月天演場會，結束搭返鄉專車回台中途中不慎睡著，醒來發現僅剩自己在一片黑...

桃園燒肉店烤爐起火濃煙竄出 1員工嗆傷送醫

桃園市桃園區一家燒肉店下午驚傳火警，疑似因2樓客人烤爐起火無法熄滅，整層樓引火燃燒，濃煙竄上3、4樓，客人及員工都及時逃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。