廟會爆口角推擠 南警優勢警力介入10秒弭平紛爭

台南市白河區一間宮廟昨辦理廟會活動，過程中因細故爆發口角推擠，幸警方早安排便衣人員在陣頭中，第一時間以優勢警力排除，遏止衝突擴大發生。

這起廟會衝突發生在昨晚7點多，白河區竹門謝府二元帥正進興廟會遶境活動，因參加廟會信徒眾多，陣頭經過竹門社區某冰店路口時，因道路狹小，熱情信眾不慎發生肢體碰撞引發口角一度推擠、叫囂。

所幸白河警方日前已安排便衣警員在陣頭，第一時間即以優勢警力阻絕雙方，並大聲喝令約制，不可滋事，衝突不到10秒便弭平。