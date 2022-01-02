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廟會爆口角推擠 南警優勢警力介入10秒弭平紛爭

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市白河區一間宮廟昨辦理廟會活動，過程中因細故爆發口角推擠，幸警方早安排便衣人員在陣頭中，第一時間以優勢警力排除，遏止衝突擴大發生。

這起廟會衝突發生在昨晚7點多，白河區竹門謝府二元帥正進興廟會遶境活動，因參加廟會信徒眾多，陣頭經過竹門社區某冰店路口時，因道路狹小，熱情信眾不慎發生肢體碰撞引發口角一度推擠、叫囂。

所幸白河警方日前已安排便衣警員在陣頭，第一時間即以優勢警力阻絕雙方，並大聲喝令約制，不可滋事，衝突不到10秒便弭平。

警方說，參加本次廟會活動的宮廟、遶境隊伍均已蒐錄，對於意圖滋事者，都已查抄人、車交通工具等資料建檔並予以約談、告誡，要求務必配合台南優質宮廟文化，讓每場廟會活動都能圓滿順暢。

台南市白河區昨晚廟會爆發推擠，警方及時弭平。圖 ／讀者提供
台南市白河區昨晚廟會爆發推擠，警方及時弭平。圖 ／讀者提供

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