撞機車後棄車闖民宅連翻2圍籬 肇逃男稱「後有追兵」

曾姓男子昨晚7時許駕車經過台中巿大里區立新街時，因被後車追逐，慌忙間撞倒一名劉姓機車騎士，但他未因此下車關懷，反而是加速肇事逃逸。警方後來透過租車公司資料找到他，依肇事逃逸罪嫌函送法辦。

曾姓男子（21歲）在肇事逃逸後，把車開進附近兩條街外合信街96巷內後，因無路可逃，於是棄車，並闖進他人住宅，連翻兩個圍籬逃逸，過程都被監視錄影拍下，行徑令人不解。

當地立德里長江和樹表示，肇事駕駛一定不是當地人才會開進這條無尾巷，且撞到人還肇事逃逸實在太可惡。巷內民眾說，當時聽到屋外有吵雜聲，發現一名男子倉皇翻牆逃逸，匆忙中連車子都來不及熄火，直到警方獲報趕到才將車子熄火。

據指出，曾男向警方說，會在立新街撞到人，以及這麼急著逃離，是因為後面有車追他，因來意不明。霧峰警分局交通分隊也透過車牌找出追他的後車車牌請太平警分局注意。

據太平警分局太平派出所指出，追逐曾的是太平區甲堤路一家廢棄車拖吊公司的黃姓員工，他們說因昨晚發現曾的車輛在附近行為可疑，因公司最近有失竊東西，所以想上前了解，但曾男的車即迅速駛離，他則從後追。但經查公司並未有失竊物品，所以也並不想報案。而曾男一度想報案提告對方，後來並未真的提告。