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滷味店氣爆一瞬間畫面曝光！店門2警立衝現場救老闆

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區梅亭街、永興街的滷味店在今早傳出氣爆意外，當時台中市第二警分局的兩名員警離店家外約5公尺處，正處理市府交辦單，聽到氣爆轟然巨響後嚇了一跳，隨後衝進店內，協助救出受傷的倪姓老闆，她只有臉部、四肢二級燒燙傷，無生命危險。

台中市第二警分局永興所警員陳柏銘說，今天上午8時許，他與同事吳紀宏就在發生氣暴的滷味店外處理市府交辦單，沒想到突然聽到一聲氣爆巨響，他與同事都楞了一下，隨即趕緊跑進現場內，發現現場有倪姓女子倒在地上，當時天然氣管還有在冒火花，擔心人員受傷，趕緊合力將倪女抬出，並通知消防隊到場。

據查，43歲倪姓女子在北區梅亭街、永興街經營滷味店，已經營約2年多，今天上午8時許，倪女在店內整理食材，準備開店時，隔壁麻辣鍋的業者同時間也在整理食材，疑因倪女打開瓦斯爐時，明火點燃店內已經蓄積的瓦斯氣體，造成氣爆。

爆炸聲傳出後，倪女一樓店面內的物品被炸得滿目瘡痍，二樓的玻璃也被炸到碎裂，更波及隔壁麻辣鍋店。

消防隊獲報後，將倪女送醫，初步檢傷，倪女臉、胸有10％的一度燒傷傷，意識清楚，已被送往中國醫藥大學附設醫院治療，無生命危險。

蘇姓女子說，她媽媽就在倪女隔壁賣麻辣鍋，已賣約1年多，今天上午上午8時許，媽媽在店內整理食材時，只聽到「碰」一聲，就被店內砸落的物品砸傷，到街上查看，才知隔壁發生起氣爆意外，倪女店內一度冒出白煙。

台中市消防局調查，此起氣爆意外的燃燒面積約為60平方公尺，初估財損約10萬元，詳細的起火原因，有待火調科後續調查釐清。

台中市北區梅亭街、永興街的滷味店在今早傳出氣爆意外，附近民眾拍下氣爆一瞬間，當時兩名警員衝進火場內將倪姓女子救出。圖／讀者提供
台中市北區梅亭街、永興街的滷味店在今早傳出氣爆意外，附近民眾拍下氣爆一瞬間，當時兩名警員衝進火場內將倪姓女子救出。圖／讀者提供
台中市北區梅亭街、永興街的滷味店在今早傳出氣爆意外，倪姓女子燒傷傷送醫，現場滿目瘡痍。記者陳宏睿／攝影
台中市北區梅亭街、永興街的滷味店在今早傳出氣爆意外，倪姓女子燒傷傷送醫，現場滿目瘡痍。記者陳宏睿／攝影
台中市北區梅亭街、永興街的滷味店在今早傳出氣爆意外，附近民眾拍下氣爆一瞬間，當時兩名警員衝進火場內將倪姓女子救出。圖／讀者提供
台中市北區梅亭街、永興街的滷味店在今早傳出氣爆意外，附近民眾拍下氣爆一瞬間，當時兩名警員衝進火場內將倪姓女子救出。圖／讀者提供

氣爆 台中市

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