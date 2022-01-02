回家了！桃園市府「型男股長」山難 遺體今吊掛下山

桃園市政府體育局全民運動科37歲李姓「型男股長」，日前登山久未回家，後來在中央尖山斷崖發現他的遺體，山區天候差，直升機無法飛往吊掛，今天早上山上放晴，空勤總隊直升機起飛，終於將遺體吊掛到福壽山，由家屬接回雲林。

李姓股長上月11日凌晨從台中市和平區勝光登山口出發，獨攀中央尖山，原定12日回桃園，卻遲遲未歸，搜救人員上月24日利用空拍機在中央尖山一處斷崖上發現李男遺體，因深谷岩壁上難以搬運，因山區天候不佳，空勤直升機今天趁著放晴，終於將遺體吊掛送至福壽山，家屬目前趕往梨山將遺體接回雲林老家。

台中市消防局表示，去年12月13日接獲雲林縣消防局勤務中心轉報，李男（37歲）疑似攀爬中央尖山失聯，其姊代為報案，去年12月14日出勤，111年1月2日順利完成任務，共出動150人次，含台中市消防局、桃園市政府消防局、太魯閣國家公園管理處及警政署保七總隊、中華民國山難救助協會、家屬自聘及空勤15架次通力合作完成此任務。

第一梯次110年12月14日出動6人，12月24日中午12點30分，帶隊官倪分隊長回報由空拍機尋獲大體，因現場地形險惡，大體距離搜救人員上方約有80公尺高度無法靠近，因山上天候不佳，第三梯次搜救人員先行下撤。