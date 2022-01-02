快訊

加油要快 中油宣布明起汽、柴油每公升大漲0.9元

全球首例「Flurona」以色列孕婦同時感染新冠和流感病毒

回家了！桃園市府「型男股長」山難 遺體今吊掛下山

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

桃園市政府體育局全民運動科37歲李姓「型男股長」，日前登山久未回家，後來在中央尖山斷崖發現他的遺體，山區天候差，直升機無法飛往吊掛，今天早上山上放晴，空勤總隊直升機起飛，終於將遺體吊掛到福壽山，由家屬接回雲林。

李姓股長上月11日凌晨從台中市和平區勝光登山口出發，獨攀中央尖山，原定12日回桃園，卻遲遲未歸，搜救人員上月24日利用空拍機在中央尖山一處斷崖上發現李男遺體，因深谷岩壁上難以搬運，因山區天候不佳，空勤直升機今天趁著放晴，終於將遺體吊掛送至福壽山，家屬目前趕往梨山將遺體接回雲林老家。

台中市消防局表示，去年12月13日接獲雲林縣消防局勤務中心轉報，李男（37歲）疑似攀爬中央尖山失聯，其姊代為報案，去年12月14日出勤，111年1月2日順利完成任務，共出動150人次，含台中市消防局、桃園市政府消防局、太魯閣國家公園管理處及警政署保七總隊、中華民國山難救助協會、家屬自聘及空勤15架次通力合作完成此任務。

第一梯次110年12月14日出動6人，12月24日中午12點30分，帶隊官倪分隊長回報由空拍機尋獲大體，因現場地形險惡，大體距離搜救人員上方約有80公尺高度無法靠近，因山上天候不佳，第三梯次搜救人員先行下撤。

空勤直升機分別於110年12月31日下午4點09分及111年1月1日9點20分、12點43分共3次申請空勤直升機起飛前往現地執行救援勤務，因地形狹隘不利吊掛及天候不佳無法執行；今天早上山上天氣轉晴，7點47分直升機吊掛完成，抵達福壽山停機坪，再將遺體交由家屬。

桃園市府「型男股長」山難遺體，直升機今天吊掛下山。圖／台中市消防局提供
桃園市府「型男股長」山難遺體，直升機今天吊掛下山。圖／台中市消防局提供
桃園市府「型男股長」山難遺體，直升機今天吊掛下山。圖／台中市消防局提供
桃園市府「型男股長」山難遺體，直升機今天吊掛下山。圖／台中市消防局提供
桃園市府「型男股長」山難遺體，直升機今天吊掛下山。圖／台中市消防局提供
桃園市府「型男股長」山難遺體，直升機今天吊掛下山。圖／台中市消防局提供

延伸閱讀

7旬男嘉義山區步道失蹤 各方人員搜救中

元旦假期第2天 桃園大溪、角板山午後現人潮

投資台灣三大方案逾1.6兆元 桃園占比全國第1

國巨前總裁陳木元涉無照駕駛直升機 一審判無罪

相關新聞

影／碰！台中北區滷味店氣爆 鄰居餘悸猶存：全倒下來

台中市北區梅亭街、永興街的滷味店在今早傳出氣爆意外，倪姓老闆娘臉、胸遭燒燙傷送醫，無生命危險，氣爆的破壞力大，波及隔壁經...

影／屏東老翁醉躺馬路中 人家閃過她未見、當場輾斃他

屏東縣屏東市和平路與和平路290巷口，昨晚近8點發生死亡車禍，68歲沈姓老翁喝酒後穿越車道後躺臥馬路中間，期間有幾輛汽車...

台中北區滷味店爆炸聲後起火 婦人10%燒燙傷送醫

台中市北區梅亭街、永興街的一家滷味店在今天上午傳出火警，警、消到場搶救，並救出一名年約50歲的女性傷者，身上有10%的一...

回家了！桃園市府「型男股長」山難 遺體今吊掛下山

桃園市政府體育局全民運動科37歲李姓「型男股長」，日前登山久未回家，後來在中央尖山斷崖發現他的遺體，山區天候差，直升機無...

滷味店氣爆一瞬間畫面曝光！店門2警立衝現場救老闆

台中市北區梅亭街、永興街的滷味店在今早傳出氣爆意外，當時台中市第二警分局的兩名員警離店家外約5公尺處，正處理市府交辦單，...

火德星君護祐平安 台南消防人員和義消扛神轎繞境祈福

新年1月開春之際，台南市消防局第七大隊消防人員和義消約300人，今天上午恭迎台灣祀典武廟火德星君，駐駕南門路第七大隊，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。