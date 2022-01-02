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火德星君護祐平安 台南消防人員和義消扛神轎繞境祈福

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

新年1月開春之際，台南市消防局第七大隊消防人員和義消約300人，今天上午恭迎台灣祀典武廟火德星君，駐駕南門路第七大隊，並由消防人員和義消扛著神轎繞境祈福、祈求轄內免於祝融，並向市民宣導防火防災意識。

今天祈福繞境，上午8點多由消防局長李明峯親率第七大隊消防人員祭祀，祀典武廟主委林培火及廟方各委員陪同，消防局專門委員林謙哲、第七大隊長黃輝林、消友會第七辦事處長陳建翰、義消第七大隊長羅德春、顧問團長曾志耀等各級幹部掌轎與護轎。

眾人從祀典武廟出發，沿民權路、東門圓環、大同路、健康路、南門路，最後於中午11點多到第七大隊部駐駕祭拜，遶境過程中第七大隊義消及婦宣隊沿途發放傳單，藉此推廣住宅用火災警報器、強化防火避難逃生教育、瓦斯鋼瓶一氧化碳防範、地震逃生觀念及CPR急救重要性等宣導，期許提升市民防火防災的正確觀念。

第七大隊長黃輝林表示，火德星君掌管火的事務，是火神也是消防人員的守護神，目前進駐在第七大隊部，1月19日當天再移駕至中正分隊辦理消防燈籠點燈儀式。

消防局第七大隊呼籲民眾，近期天氣仍寒冷，平時居家環境應維持通風，防範一氧化碳中毒，另請留意用火安全，降低火災發生，珍惜消防救護資源，共建安全城市的居家環境。

台南市消防人員和義消，扛著台灣祀典武廟火德星君神轎繞境祈福。圖／台南市消防局第七大隊提供
台南市消防人員和義消，扛著台灣祀典武廟火德星君神轎繞境祈福。圖／台南市消防局第七大隊提供
台南市消防局第七大隊長黃輝林，恭迎台灣祀典武廟火德星君神像進駐第七大隊部。圖／台南市消防局第七大隊提供
台南市消防局第七大隊長黃輝林，恭迎台灣祀典武廟火德星君神像進駐第七大隊部。圖／台南市消防局第七大隊提供

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