快訊

加油要快 中油宣布明起汽、柴油每公升大漲0.9元

全球首例「Flurona」以色列孕婦同時感染新冠和流感病毒

影／碰！台中北區滷味店氣爆 鄰居餘悸猶存：全倒下來

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區梅亭街、永興街的滷味店在今早傳出氣爆意外，倪姓老闆娘臉、胸遭燒燙傷送醫，無生命危險，氣爆的破壞力大，波及隔壁經營麻辣鍋的業者，她說，只聽到「碰」一聲，東西就全倒了，還有物品砸傷她。消防隊初查，研判瓦斯桶未關好，導致店內瓦斯蓄積的可能性大，詳細起火原因，仍待火調科後續調查釐清。

據查，倪姓女子在北區梅亭街、永興街經營滷味店，已經營約2年多，今天上午8時許，倪女在店內整理食材，準備開店時，隔壁麻辣鍋的業者同時間也在整理食材，疑因倪女打開瓦斯爐時，明火點燃店內已經蓄積的瓦斯氣體，造成氣爆。

爆炸聲傳出後，倪女一樓店面內的物品被炸得滿目瘡痍，二樓的玻璃也被炸到碎裂，更波及隔壁業者。

消防隊獲報後，將倪女送醫，初步檢傷，倪女臉、胸有10％的一度燒傷傷，意識清楚，已被送往中國醫藥大學附設醫院治療，無生命危險。

蘇姓女子說，她媽媽就在倪女隔壁賣麻辣鍋，已賣約1年多，今天上午上午8時許，媽媽在店內整理食材時，只聽到「碰」一聲，就被店內砸落的物品砸傷，到街上查看，才知隔壁發生起氣爆意外，倪女店內一度冒出白煙。

台中市消防局調查，此起氣爆意外的燃燒面積約為60平方公尺，初估財損約10萬，詳細的起火原因，有待火調科後續調查釐清。

台中市北區梅亭街、永興街的滷味店在今天上午8時許傳出氣爆意外，店內倪姓女子燒燙傷送醫。記者陳宏睿／攝影
台中市北區梅亭街、永興街的滷味店在今天上午8時許傳出氣爆意外，店內倪姓女子燒燙傷送醫。記者陳宏睿／攝影
台中市北區梅亭街、永興街的滷味店在今天上午8時許傳出氣爆意外，店內倪姓女子燒燙傷送醫。記者陳宏睿／攝影
台中市北區梅亭街、永興街的滷味店在今天上午8時許傳出氣爆意外，店內倪姓女子燒燙傷送醫。記者陳宏睿／攝影
台中市北區梅亭街、永興街的滷味店在今天上午8時許傳出氣爆意外，店內倪姓女子燒燙傷送醫。記者陳宏睿／攝影
台中市北區梅亭街、永興街的滷味店在今天上午8時許傳出氣爆意外，店內倪姓女子燒燙傷送醫。記者陳宏睿／攝影
台中市北區梅亭街、永興街的滷味店在今天上午8時許傳出氣爆意外，店內倪姓女子燒燙傷送醫。記者陳宏睿／攝影
台中市北區梅亭街、永興街的滷味店在今天上午8時許傳出氣爆意外，店內倪姓女子燒燙傷送醫。記者陳宏睿／攝影

氣爆

延伸閱讀

台中北區滷味店爆炸聲後起火 婦人10%燒燙傷送醫

麻辣鍋配書！ 華文朗讀節聯手火鍋品牌 打造心靈開胃菜

影／漢翔氣爆釀1死6傷 盧秀燕：高層要能具工安

漢翔發生粉塵氣爆 漢翔：事發地為民用飛機零件作業用

相關新聞

影／碰！台中北區滷味店氣爆 鄰居餘悸猶存：全倒下來

台中市北區梅亭街、永興街的滷味店在今早傳出氣爆意外，倪姓老闆娘臉、胸遭燒燙傷送醫，無生命危險，氣爆的破壞力大，波及隔壁經...

影／屏東老翁醉躺馬路中 人家閃過她未見、當場輾斃他

屏東縣屏東市和平路與和平路290巷口，昨晚近8點發生死亡車禍，68歲沈姓老翁喝酒後穿越車道後躺臥馬路中間，期間有幾輛汽車...

台中北區滷味店爆炸聲後起火 婦人10%燒燙傷送醫

台中市北區梅亭街、永興街的一家滷味店在今天上午傳出火警，警、消到場搶救，並救出一名年約50歲的女性傷者，身上有10%的一...

火德星君護祐平安 台南消防人員和義消扛神轎繞境祈福

新年1月開春之際，台南市消防局第七大隊消防人員和義消約300人，今天上午恭迎台灣祀典武廟火德星君，駐駕南門路第七大隊，並...

元旦夜高雄巷內傳2打1械鬥 警到場只見鐵條

高雄楠梓區忠義五巷內昨晚傳鬥毆事件，疑雙方相約談判，見對方持球棒、甩棍到場，隨即演變成2打1械鬥衝突，導致被打的一方頭部...

730林道女山友急喘心臟痛 男團友交棒救難人員背下山

台中市和平山區昨天有6人登山團在730林道，其中20歲女子呼吸喘、心臟痛需急救，台中市消防局派人員上山救援，今天凌晨背負...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。