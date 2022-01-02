影／碰！台中北區滷味店氣爆 鄰居餘悸猶存：全倒下來

台中市北區梅亭街、永興街的滷味店在今早傳出氣爆意外，倪姓老闆娘臉、胸遭燒燙傷送醫，無生命危險，氣爆的破壞力大，波及隔壁經營麻辣鍋的業者，她說，只聽到「碰」一聲，東西就全倒了，還有物品砸傷她。消防隊初查，研判瓦斯桶未關好，導致店內瓦斯蓄積的可能性大，詳細起火原因，仍待火調科後續調查釐清。

據查，倪姓女子在北區梅亭街、永興街經營滷味店，已經營約2年多，今天上午8時許，倪女在店內整理食材，準備開店時，隔壁麻辣鍋的業者同時間也在整理食材，疑因倪女打開瓦斯爐時，明火點燃店內已經蓄積的瓦斯氣體，造成氣爆。

爆炸聲傳出後，倪女一樓店面內的物品被炸得滿目瘡痍，二樓的玻璃也被炸到碎裂，更波及隔壁業者。

消防隊獲報後，將倪女送醫，初步檢傷，倪女臉、胸有10％的一度燒傷傷，意識清楚，已被送往中國醫藥大學附設醫院治療，無生命危險。

蘇姓女子說，她媽媽就在倪女隔壁賣麻辣鍋，已賣約1年多，今天上午上午8時許，媽媽在店內整理食材時，只聽到「碰」一聲，就被店內砸落的物品砸傷，到街上查看，才知隔壁發生起氣爆意外，倪女店內一度冒出白煙。