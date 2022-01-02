元旦夜高雄巷內傳2打1械鬥 警到場只見鐵條
高雄楠梓區忠義五巷內昨晚傳鬥毆事件，疑雙方相約談判，見對方持球棒、甩棍到場，隨即演變成2打1械鬥衝突，導致被打的一方頭部掛彩，目擊民眾見狀，報警也通報救護車；但警到場時，雙方已離去也無人送醫，目前警方已掌握一人身分，並通知到案說明，另2名持械打人犯嫌，仍在追查中。
楠梓分局右昌派出所，昨晚9時12分許，接獲民眾報案稱，在楠梓區忠義五巷內，疑似有2人持甩棍毆打一人，另一方也持棍棒反擊，傳有人頭部受傷掛彩，即使有民眾報案叫救護車，到場時，人已散去，無人送醫。
獲報後，警方派員到場察看，並未見打架情事，現場只遺留一根疑似被打斷的鐵條，因現場無監視器，經目擊民眾訪查，疑雙方相約談判，卻演變成2打1的衝突，整個過程約3至4分鐘。
初步調查，被打的49歲陳姓男子，事發至今並未出面，警方已聯繫陳男家屬，請他到案說明。據悉，陳男為楠梓區治安人口，不排除是金錢糾紛。
目前警方除掌握被毆打的陳男身分，另2名持械打人犯嫌，仍持續追查中，並釐清詳細案情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言