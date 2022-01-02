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元旦夜高雄巷內傳2打1械鬥 警到場只見鐵條

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄楠梓區忠義五巷內昨晚傳鬥毆事件，疑雙方相約談判，見對方持球棒、甩棍到場，隨即演變成2打1械鬥衝突，導致被打的一方頭部掛彩，目擊民眾見狀，報警也通報救護車；但警到場時，雙方已離去也無人送醫，目前警方已掌握一人身分，並通知到案說明，另2名持械打人犯嫌，仍在追查中。

楠梓分局右昌派出所，昨晚9時12分許，接獲民眾報案稱，在楠梓區忠義五巷內，疑似有2人持甩棍毆打一人，另一方也持棍棒反擊，傳有人頭部受傷掛彩，即使有民眾報案叫救護車，到場時，人已散去，無人送醫。

獲報後，警方派員到場察看，並未見打架情事，現場只遺留一根疑似被打斷的鐵條，因現場無監視器，經目擊民眾訪查，疑雙方相約談判，卻演變成2打1的衝突，整個過程約3至4分鐘。

初步調查，被打的49歲陳姓男子，事發至今並未出面，警方已聯繫陳男家屬，請他到案說明。據悉，陳男為楠梓區治安人口，不排除是金錢糾紛。

目前警方除掌握被毆打的陳男身分，另2名持械打人犯嫌，仍持續追查中，並釐清詳細案情。

高雄楠梓區忠義五巷內，昨晚傳2打1械鬥衝突，警方獲報到場時，人已散去。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓區忠義五巷內，昨晚傳2打1械鬥衝突，警方獲報到場時，人已散去。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓區忠義五巷內，昨晚傳2打1械鬥衝突，警方獲報到場時，人已散去，現場遺留一根疑似被打斷的鐵條。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓區忠義五巷內，昨晚傳2打1械鬥衝突，警方獲報到場時，人已散去，現場遺留一根疑似被打斷的鐵條。記者陳弘逸／翻攝

救護車 監視器

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