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影／屏東老翁醉躺馬路中 人家閃過她未見、當場輾斃他

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣屏東市和平路與和平路290巷口，昨晚近8點發生死亡車禍，68歲沈姓老翁喝酒後穿越車道後躺臥馬路中間，期間有幾輛汽車駕駛發現緩速通行，汽車駕駛何女行經時疑未注意前方路況，老翁當場被車輾過，沈姓老翁重傷送到寶建醫院急救後不治。肇事汽車駕駛何女，酒測值為零，詳細肇事原因仍待警方釐清。

現場監視器畫面錄下事發經過，只見68歲沈姓老翁酒後走路搖搖晃晃，橫越馬路走到馬路中間，身邊陪伴的黑狗見車來車往，不敢跟著穿越馬路，但眼睛沒離開沈男，期間有4輛汽機車經過，沒撞到他。

沈男之後停在馬路中間，疑因不勝酒力，先坐下來，最後索性躺臥在車道上，騎樓下有路人，但似乎未發現他在車道上，阻止悲劇發生。這時陸續有6輛汽機車及閃過他，最後22歲歲何女開車至此地，因未注意車前狀況，撞上沈男，傷者一度卡在車下，送醫急救後不治。

沈男飼養的黑狗見主人被撞，在現場吠叫，似不知發生何事。現場民眾見狀後，趕緊協助CPR，消防救護人員到場後將沈送往醫院，但因傷重，急救後仍回天乏術。

據了解，沈身上有酒味，經抽血換算後酒測值為每公升1毫克；汽車駕駛何女酒測值為零。附近居民說，沈平時都會在屏東市西市場附近撿拾資源回收，都會帶著狗狗一起。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

68歲沈姓老翁穿越馬路後躺臥在馬路中間，遭行經汽車輾過，眾人發現後趕緊協助CPR，送醫仍不治。圖／屏東小鎮資訊提供
68歲沈姓老翁穿越馬路後躺臥在馬路中間，遭行經汽車輾過，眾人發現後趕緊協助CPR，送醫仍不治。圖／屏東小鎮資訊提供
68歲沈姓老翁穿越馬路後躺臥在馬路中間，遭行經汽車輾過，眾人發現後趕緊協助CPR，送醫仍不治。圖／屏東小鎮資訊提供
68歲沈姓老翁穿越馬路後躺臥在馬路中間，遭行經汽車輾過，眾人發現後趕緊協助CPR，送醫仍不治。圖／屏東小鎮資訊提供
68歲沈姓老翁穿越馬路後躺臥在馬路中間，遭行經汽車輾過，眾人發現後趕緊協助CPR，送醫仍不治。圖／屏東小鎮資訊提供
68歲沈姓老翁穿越馬路後躺臥在馬路中間，遭行經汽車輾過，眾人發現後趕緊協助CPR，送醫仍不治。圖／屏東小鎮資訊提供
肇事車輛。圖／屏東小鎮資訊提供
肇事車輛。圖／屏東小鎮資訊提供

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