730林道女山友急喘心臟痛 男團友交棒救難人員背下山

台中市和平山區昨天有6人登山團在730林道，其中20歲女子呼吸喘、心臟痛需急救，台中市消防局派人員上山救援，今天凌晨背負下山，由救護車送到梨山衛生所治療。

台中市消防局昨晚8點多獲報，和平區730林道16公里處有山友需救援，派遣梨山分隊，出動消防車1輛、救護車1輛、消防人員2名、義消3名，由隊員曾煥讚帶隊救援。

20歲女子疑似高山症、呼吸喘及心臟疼痛，意識清楚，由5位男性團員輪流背負及攙扶方式協助下撤，但下撤行動緩慢，患者位置高度在3000公尺以上，為避免高山症病況惡化，消防局請對方持續下撤。

今天清晨4點46分，消防隊員回報，搜救人員已抵達730林道16公里處接觸患者，女子呼吸喘、心臟疼痛、發燒、意識清楚，搜救人員背負患者由領隊先行陪同一起下撤中，其餘4人將自行下撤。