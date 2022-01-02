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台中北區滷味店爆炸聲後起火 婦人10%燒燙傷送醫

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區一家滷味店今天上午8時許傳出氣爆意外，一名女老闆受傷送醫，波及隔壁麻辣鍋店。記者陳宏睿／攝影
台中市北區一家滷味店今天上午8時許傳出氣爆意外，一名女老闆受傷送醫，波及隔壁麻辣鍋店。記者陳宏睿／攝影
台中市北區一家滷味店今天上午8時許傳出氣爆意外，一名女老闆受傷送醫，波及隔壁麻辣鍋店。記者陳宏睿／攝影
台中市北區一家滷味店今天上午8時許傳出氣爆意外，一名女老闆受傷送醫，波及隔壁麻辣鍋店。記者陳宏睿／攝影
台中市北區一家滷味店今天上午8時許傳出氣爆意外，一名女老闆受傷送醫，波及隔壁麻辣鍋店。記者陳宏睿／攝影
台中市北區一家滷味店今天上午8時許傳出氣爆意外，一名女老闆受傷送醫，波及隔壁麻辣鍋店。記者陳宏睿／攝影

台中巿北區梅亭街、永興街的一家滷味店在今天上午傳出火警，警、消到場搶救，並救出一名年約50歲的女性傷者，身上有10%的一度燒燙傷，疑似瓦斯桶氣爆造成，消防隊正在調查起火原因。

台中市消防局在今天上午8時許獲報，北區梅亭街永興街口的一家早餐店傳出爆炸聲，火苗竄出，消防隊員到場時濃煙衝天，現場還有一名年約50歲的女性傷者，判斷為該店的工作人員，身上有10%燒燙傷，起火原因疑為瓦斯桶氣爆，為何發生意外，仍待後續調查。

台中市北區梅亭街永興街口的滷味店，在今天上午8時許傳出火警，有一名傷者送醫。記者陳宏睿／攝影
台中市北區梅亭街永興街口的滷味店，在今天上午8時許傳出火警，有一名傷者送醫。記者陳宏睿／攝影

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