夫妻吵架女憤丟婚戒又反悔 台南暖警幫尋半小時找回

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

「我的結婚鑽戒不見了，請幫幫我。」台灣籍38歲蔡姓婦人和日籍配偶，昨天在台南市一家百貨公司因細故吵架，蔡女憤而將結婚鑽戒取下並放置於百貨公司椅凳上，待雙方冷靜後回頭找尋，鑽戒已遍尋不著，只好報警協助，台南市警二分局南門派出所警員在半小時後順利尋回， 蔡女破涕為笑，豎起大拇指讚賞警方既熱心又厲害。

南門派出所警員方琦薈、吳宗懋昨天下午5點多午執行巡邏勤務，接獲蔡姓婦人焦急地向警方報案稱，她的結婚鑽戒遺失，員警立即到場尋找，並迅速於半小時內尋回物歸原主。

據了解，蔡姓婦人和她日籍配偶在西門路一家百貨公司因細故吵架，憤而將定情結婚鑽戒(價值約7萬3千元)取下並放置於百貨公司椅凳上，待雙方冷靜後回頭找尋，鑽戒已遍尋不著。

方琦薈、吳宗懋到場先安撫蔡姓婦人緊張情緒，並聽訴鑽戒遺失的過程，立即詢問百貨公司服務台有無民眾拾得鑽戒，員警立即調閱監視器發現，是百貨公司林姓清潔工撿拾後，因是新進清潔工不清楚拾得物流程，報告主管後才知道蔡姓婦人遺失戒指。

警方當場請雙方確認無誤後，蔡姓婦人終於放下心中的大石，對警方能迅速尋獲鑽戒表示由衷感激，不斷讚賞警察的辦事效率及為民服務的精神。蔡女說，當戴著戒指時總能感受到夫妻之間感情，弄丟了絕對會非常自責，表示以後再也不會隨意取下。

台南市警二分局南門派出所警員，熱心尋回蔡姓婦人遺失結婚鑽戒。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局南門派出所警員，熱心尋回蔡姓婦人遺失結婚鑽戒。記者黃宣翰／翻攝
台灣籍蔡姓婦人和日籍配偶遺失結婚鑽戒，台南市警二分局警員半小時尋回。記者黃宣翰／翻攝
台灣籍蔡姓婦人和日籍配偶遺失結婚鑽戒，台南市警二分局警員半小時尋回。記者黃宣翰／翻攝

結婚 台南

延伸閱讀

清潔工闖禁區摸老虎手臂險咬斷 瀕危馬來亞虎無辜遭射殺

好痛！台中男騎車遭莫名蜂吻 遇暖警溫柔挑蜂刺

祖孫相依為命突罹病無收入 台中暖警協助申請救濟金

棒棒堂男孩合體唱跳逼哭卓君澤！威廉求婚驚喜內幕曝光

相關新聞

夫妻吵架女憤丟婚戒又反悔 台南暖警幫尋半小時找回

「我的結婚鑽戒不見了，請幫幫我。」台灣籍38歲蔡姓婦人和日籍配偶，昨天在台南市一家百貨公司因細故吵架，蔡女憤而將結婚鑽戒...

75歲老翁元旦上阿里山霹靂山步道 失聯1夜發動搜救中

昨天元旦下午，海拔1865公尺的嘉義縣阿里山鄉樂野村霹靂山步道，傳出75歲鄭姓男山友失聯山難意外，警方、消防局、嘉義林管...

東石濱海大橋落海工人失蹤4天 消防海巡不放棄搜救

嘉義縣東石鄉網寮村台61線濱海大橋，上月29日上午11點10分，發生工人落海意外。30歲廖姓男工人疑作業時海風強大，不慎...

礁溪市區自小客車撞分隔島釀2傷 波及客運車、休旅車

宜蘭縣礁溪路7段1日晚間發生一起自小客車自撞分隔島車禍，重撞後翻車，後方國道客運來不及煞車，撞上肇事自小客車往前滑行，再...

恆春冬季特有落山風奪命？ 女工自1樓高工地跌落不治

屏東恆春半島冬季特有的落山風吹起，風大時和輕颱威力相當；恆春警分局昨天獲報，在墾丁路段一處建築工地工作的60歲許姓女板模...

墾丁工人1樓高摔落 頭部穿刺木條死亡

墾丁地區昨天發生工安意外，1名工人爬到1樓高施工時，不慎墜落死亡，今天相驗結果發現頭部為致命傷，檢警將擇日複驗釐清死因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。