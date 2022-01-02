夫妻吵架女憤丟婚戒又反悔 台南暖警幫尋半小時找回

「我的結婚鑽戒不見了，請幫幫我。」台灣籍38歲蔡姓婦人和日籍配偶，昨天在台南市一家百貨公司因細故吵架，蔡女憤而將結婚鑽戒取下並放置於百貨公司椅凳上，待雙方冷靜後回頭找尋，鑽戒已遍尋不著，只好報警協助，台南市警二分局南門派出所警員在半小時後順利尋回， 蔡女破涕為笑，豎起大拇指讚賞警方既熱心又厲害。

南門派出所警員方琦薈、吳宗懋昨天下午5點多午執行巡邏勤務，接獲蔡姓婦人焦急地向警方報案稱，她的結婚鑽戒遺失，員警立即到場尋找，並迅速於半小時內尋回物歸原主。

據了解，蔡姓婦人和她日籍配偶在西門路一家百貨公司因細故吵架，憤而將定情結婚鑽戒(價值約7萬3千元)取下並放置於百貨公司椅凳上，待雙方冷靜後回頭找尋，鑽戒已遍尋不著。

方琦薈、吳宗懋到場先安撫蔡姓婦人緊張情緒，並聽訴鑽戒遺失的過程，立即詢問百貨公司服務台有無民眾拾得鑽戒，員警立即調閱監視器發現，是百貨公司林姓清潔工撿拾後，因是新進清潔工不清楚拾得物流程，報告主管後才知道蔡姓婦人遺失戒指。