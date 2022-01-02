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75歲老翁元旦上阿里山霹靂山步道 失聯1夜發動搜救中
昨天元旦下午，海拔1865公尺的嘉義縣阿里山鄉樂野村霹靂山步道，傳出75歲鄭姓男山友失聯山難意外，警方、消防局、嘉義林管處等單位出動人員上山搜尋，一整夜無消息，失聯山友年紀大，山上天冷擔心失溫危險，上午8點持續搜救。
消防局說，昨天下午2點49分，獲報阿里山鄉樂野村霹靂山步道發生1名登山客走失案件，一行4人來自台南區都是男性，分別行走返途至山下時，發現75歲鄭姓山友走失，馬上通報求救。
消防局立即派遣阿里山、奮起湖分隊，通知派出所員警搜尋，以徒步地毯式搜救，由於夜間山區氣溫遽降，半夜可能降到10度以下，救援人員與時間賽跑、漏夜搜救中，家屬獲報心焦如焚。
到昨天深夜11點半仍未發現，上午8點半消防局在頂湖自然生態園區停車場設前進指揮站，結集相關人員入山搜救，並協請嘉義縣救難協會支援2車4人，用遙控無人機方式加入搜救。
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