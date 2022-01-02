東石濱海大橋落海工人失蹤4天 消防海巡不放棄搜救

嘉義縣東石鄉網寮村台61線濱海大橋，上月29日上午11點10分，發生工人落海意外。30歲廖姓男工人疑作業時海風強大，不慎被吹落海，消防局海巡獲報出動救生艇聯合搜救，失蹤4天未尋獲，家人焦急求神明保佑，雖已過72小時黃金救援時間，海巡消防不放棄，沿海岸並出動空拍機，海空持續搜救。

警方說，這項工程由公路總局五區工程處水上工務段發包，整修濱海大橋橋面，上月29日上午由得標營造商進行台61線橋墩養護工程混凝土補強鷹架搭設，當時廖男整修維護橋梁，準備上岸用餐，不慎落海。

雖同事緊急跳水相救，但逢退潮，沒能把人救上來。4天過去，家屬及消防人員沒放棄，濱海大橋旁，水上摩托車不停來回找尋，水底下，也有救難人員搜索。

30歲廖姓工人未婚，與家人住台中，從事營造業才幾個月，到嘉義上工才2、3天，沒想到，落水失蹤，媽媽弟弟每天從台中趕到嘉義等消息，心急如焚，只能到廟裡上香求神保佑。